Perú vs. Brasil se enfrentan este jueves 9 de setiembre desde las 7.30 p. m. por la décima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. En este cotejo, la selección nacional no contará con Paolo Guerrero, pero sí con Gianluca Lapadula. Podrás ver el compromiso a través de América TV y Movistar. Además, La República Deportes te traerá el minuto a minuto para que no te pierdas de ningún gol.

En la siguiente nota, conoce el horario, las posibles formaciones de cada equipo y más detalles del esperado partido.

¿A qué hora juega Perú vs. Brasil?

Perú: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Colombia: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Ecuador: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Bolivia: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Paraguay: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Venezuela: 8.30 p. m.

8.30 p. m. Chile: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Brasil: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Argentina: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Perú vs. Brasil?

Perú vs. Brasil se podrá disfrutar a las 7.30 p. m. (hora peruana) a través de Movistar Deportes y América TV. Movistar Play también transmitirá el cotejo si es que deseas verlo en tu celular. En Brasil, los fanáticos podrán verlo desde O’Globo y Sport TV.

¿Cómo ver Movistar Perú EN VIVO?

El duelo futbolístico lo podrás seguir en Movistar TV en los siguientes canales:

Movistar TV: canal 14

Movistar TV: canal 714 (HD).

¿Cómo ver América TV EN VIVO?

La señal de América TV la puedes ver a través de los canales Movistar (canal 04), Claro (canal 04), y DirecTV (canal 104).

¿Cómo ver TV Globo EN VIVO?

Para mirar el encuentro puedes ingresar a globoplay.globo.com y seleccionar Perú vs. Brasil. Además, la señal de TV Globo lo puedes ver en las siguientes frecuencias:

TV Globo Río de Janeiro - Canal 4

TV Globo São Paulo - Canal 5

TV Globo Minas - Canal 12 de Belo Horizonte

TV Globo Brasilia - Canal 10

TV Globo Nordeste - Canal 13 de Recife.

¿Dónde ver Perú vs. Brasil EN VIVO ONLINE GRATIS?

El duelo lo puedes sintonizar en las plataformas Tarjeta Roja o Roja Directa sin necesidad de suscripción. Cabe resaltar que La República Deportes te contará cada incidencia y gol del emocionante encuentro.

Posible alineación de Perú

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Ánderson Santamaría, Alexánder Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores, Christian Cueva; André Carrillo y Gianluca Lapadula.

DT: Ricardo Gareca.

Posible alineación de Brasil

Wéverton; Danilo, Éder Militao, Lucas Veríssimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Éveron Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa “Gabigol”.

DT: Tite

¿Dónde se jugará el partido Perú vs. Brasil?

Perú vs. Brasil se jugará en el Estadio Arena Pernambuco ubicado en la ciudad Recife, capital del estado de Pernambuco, y cuenta con una capacidad para 46.154 personas.