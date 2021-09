¿A qué hora juega Colombia vs. Chile EN VIVO? La Tricolor recibe a la Roja en Barranquilla en un choque clave por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. Ambas escuadras necesitan volver a ganar para no perder el rumbo en la lucha por la clasificación. El escenario será el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y la transmisión irá por Caracol, Chilevisión, TNT Sports y Movistar Plus. La República Deportes te llevará la cobertura más completa de este careo.

Colombia es quinta con 10 puntos, pero lleva tres partidos sin ganar en esta competición. Del otro lado, Chile es octavo con siete unidades y hasta ahora solo venció uno de sus ocho compromisos. Para los cafeteros, será vital sumar de a tres para consolidarse en la parte alta; en cambio, los sureños verían sus chances complicadas con una caída. Davinson Sánchez será el gran ausente en el lado de Reinaldo Rueda, mientras que Eduardo Vargas lo será para los pupilos de Martín Lasarte.

Colombia vs. Chile EN VIVO por la fecha 10 de Eliminatorias Sudamericanas desde el Estadio El Campín (Bogotá). Foto: Fabrizio Oviedo/La República

¿A qué hora juega Colombia vs. Chile?

El partido Colombia vs. Chile por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022 se juega a partir de las siguientes horas, según tu ubicación:

Perú: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Colombia: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Chile: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (Nueva York, Miami)

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 10).

¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Chile?

Los siguientes canales llevarán la transmisión del encuentro Colombia vs. Chile:

Perú: Movistar Plus, Movistar Play

Movistar Plus, Movistar Play Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Caracol TV, Caracol Play Chile: Chilevisión, TNT Sports HD, TNT Sports 3, Estadio TNT Sports

Chilevisión, TNT Sports HD, TNT Sports 3, Estadio TNT Sports Venezuela: TLT Play

Bolivia: Canal Guía (Tigo Sports), COTAS Televisión

Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web) en YouTube, Movistar Play y TV Cable

Paraguay: HEI (diferido)

Argentina: TyC Sports Play

Uruguay: VTV + (diferido)

Brasil: SporTV 4.

¿Cómo ver Caracol TV EN VIVO?

Podrás ver el duelo Colombia vs. Chile EN VIVO desde suelo colombiano al sintonizar la señal de Caracol TV, disponible en TV abierta y paga:

VHF

Canal 3: Valledupar, Cali

Canal 4: Barranquilla, Riohacha, Santa Marta

Canal 5: Bogotá, Tunja, Sogamoso, Bucaramanga, Arauca, San Andrés Islas, Villavicencio

Canal 7: Medellín

Canal 10: Bogotá.

UHF

Canal 31: Moniquira, Barranquilla

Canal 32: Armenia

Canal 41: Cartagena de Indias.

Satélite

DirecTV: 132 (SD/HD) y 1132 (HD)

ClaroTV: 106 (SD) y 109 (HD)

Movistar TV: 156 (SD), 816 (HD) y 166 (Época).

Cable

Tigo: 7 (SD) y 201 (HD)

Claro TV: 106 (SD) y 1006 (HD).

Colombia empató con Paraguay de visita por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Conmebol/Twitter

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO?

En suelo chileno, podrás ver las acciones del juego Colombia vs. Chile EN VIVO a través de TNT Sports HD y TNT Sports 3.

TNT Sports HD

Satélite

DirecTV: 1631 (HD)

Movistar TV: 896 (HD)

Claro TV: 490 (HD)

TuVes HD: 114 (HD)

Entel TV HD: 243 (HD).

Cable

VTR: 855 (HD)

Claro TV: 490 (HD).

IPTV

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar TV: 896 (HD).

TNT Sports 3

Satélite

DirecTV: 632 (SD/HD), 1632 (HD)

Movistar TV: 484

Claro TV: 189

TuVes HD: 506

Entel TV HD: 220.

Cable

VTR (Santiago): 46

VTR (Valparaíso, Viña del Mar): 54

VTR (Concepción, Talcahuano): 52

VTR (Arica): 23

Claro TV: 189

CMET: 54.

IPTV

Gtd/Telsur: 82

Movistar TV: 895 (HD).

¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO?

Asimismo, otra opción para ver el Colombia vs. Chile EN VIVO será la señal de Chilevisión. Encuéntrala en estos canales de TV abierta y de paga:

VHF

Canal 11: Santiago

Canal 7: Gran Concepción, Antofagasta, Osorno

Canal 10: Gran Valparaíso, Gran Quillota, Rancagua

Canal 2: La Serena-Coquimbo, Tocopilla, Copiapó, Calama.

Canal 9: Arica.

TDT

Canal 11.1: Santiago, Temuco

Canal 10.1: Gran Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt

Canal 7.1: Gran Concepción, Antofagasta, Osorno

Canal 9.1: Arica.

Satélite

DirecTV: 151 (SD), 1151 (HD)

Movistar TV: 121 (SD), 811 (HD)

Claro TV: 55 (SD), 555 (HD)

Entel TV: 66 (HD)

TuVes HD: 57 (HD)

Magic TV Chile: 5 (HD).

Cable

Claro TV: 55 (SD), 555 (HD)

CMET: 21 (SD)

Mundo: 15 (SD), 515 (HD)

TV Red: 27 (SD).

En la última jornada de eliminatorias, Chile empató sin goles con Ecuador en Quito. Foto: AFP

¿Dónde ver Colombia vs. Chile EN VIVO ONLINE GRATIS?

Los canales con los derechos de transmisión de este encuentro por las eliminatorias lo ofrecerán a través de sus plataformas de streaming: Caracol Play y Gol Caracol en Colombia, Estadio TNT Sports en Chile y Movistar Play en Perú. Asimismo, podrás seguir las acciones minuto a minuto del Colombia vs. Chile EN VIVO a través de la web de La República Deportes.

Posible alineación de Colombia

Así saldría Colombia: Ospina; Medina, Cuesta, Murillo, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado, Quintero; Díaz y Borja.

Posible alineación de Chile

Así saldría Chile: Bravo; Isla, Díaz, Medel, Roco, Mena; Vidal, Aránguiz, Alárcon, Valdés y Morales.

¿Dónde se jugará el partido Colombia vs. Chile?

El compromiso Colombia vs. Chile se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla (Colombia).