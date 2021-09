La fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022 tendrá como uno de sus principales encuentros el Argentina vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS con la transmisión vía Movistar Deportes y TyC Sports. Asimismo, La República Deportes realizará la cobertura EN DIRECTO del vibrante partido, trayéndote el minuto a minuto con todas las incidencias del duelo y los mejores momentos de inicio a fin.

Tras el bochornoso episodio vivido ante Brasil, Lionel Escaloni y sus dirigidos buscan un triunfo para alegrar a sus hinchas y asegurar el lugar más alto en la tabla de posiciones. Por su parte, la Verde realizaría varios cambios para el choque en el Monumental Nuñez. Aunque César Farías tiene incógnitas por resolver, es casi segura la participación de Marcelo Martins Moreno, delantero boliviano y máximo artillero en la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con ocho goles. La figura cumplirá 50 partidos por Eliminatorias. En total, le ha marcado 5 anotaciones a la selección argentina en los últimos cuatro encuentros de las eliminatorias.

¿A qué hora juega Argentina vs Bolivia?

El encuentro entre argentinos y bolivianos comenzará desde las 6.30 p. m. (hora de Perú). Para los demás países de Sudamérica, el compromiso se transmitirá los siguientes horarios:

Argentina: 8.30. p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Uruguay: 8.30. p. m.

Brasil: 8.30. p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Argentina vs Bolivia?

Los canales a cargo de la transmisión del cotejo Bolivia vs. Argentina por las eliminatorias sudamericanas en cada país de la región son estos:

Venezuela: TLT

Colombia: Caracol y Caracol Play.

Ecuador: El Canal del Fútbol en YouTube, Movistar Play y TV Cable.

Perú: Movistar Deportes y Movistar Play para Perú.

Bolivia: Tigo Sports

Chile: ChileVisión y TNT Estadio

Argentina: TyC Sports y TV Pública.

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+

Brasil: SporTV 2

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO?

Sigue Argentina vs. Bolivia EN VIVO por TyC Sports en estas frecuencias si vives en Argentina.

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO?

Mira Argentina vs. Brasil EN VIVO por TV Pública en las siguientes señales.

DirecTV (Argentina) – 121 SD – 1121 HD

Click HD (Colombia) – Canal 807

TuVes (Chile) – Canal 704 (SD)

Cablevisión (Chile) – Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

TV Red (Chile) – Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú – Canal 62

Mundo Pacífico (Chile) – Canal 142

Tigo Star (Paraguay) – Canal 72 (SD) y Canal 922 (HD)

Cable de la Costa (Chile) – Canal 15.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO?

Puedes seguir la señal de Tigo Sports EN VIVO mediante las siguientes frecuencias:

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Dónde ver Argentina vs Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Argentina vs. Brasil ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros portales. Para acceder a cualquiera de estos no necesitas de una suscripción.

Posible alineación de Argentina

Lionel Scaloni todavía no define a sus once en la Albiceleste; sin embargo, la prensa especializada maneja los siguientes posibles nombres: Juan Musso; Gonzalo Montiel (o Nahuel Molina), Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez (o Nicolás González); Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Posible alineación de Bolivia

Los once bajo el comando de César Farías que defenderán la camiseta boliviana serían: Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquin, Adriano Jusino, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel; Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo o Ramiro Vaca y; Marcelo Moreno Martins.

¿Dónde se jugará el partido Argentina vs Bolivia?

El estadio elegido para albergar el duelo entre las escuadras de Argentina y Bolivia por la fecha 10 de las Eliminatorias a Qatar 2022 será el Estadio Antonio Vespucio Liberti, también conocido como Monumental de Núñez o simplemente Estadio Monumental, y cuyo propietario es el club argentino River Plate.