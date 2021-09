Chile vs. Colombia se enfrentarán el jueves 9 de septiembre por el tercer encuentro de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. El partido se realizará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y está pactado para las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y a las 7.00 p. m. (hora chilena). El cotejo será transmitido EN VIVO Y DIRECTO por la señal de TNT Sports en el territorio chileno y Movistar Deportes para el Perú, pero también habrá una cobertura GRATIS ONLINE en la página web de La República Deportes.

La Roja visitará a su similar de Colombia para conseguir los tres puntos que la permitan alejarse de las últimas posiciones y pelear la clasificación directa o el repechaje. Actualmente, los chilenos se ubican en octava posición con siete puntos, uno menos que la selección peruana. Por otro lado, los cafeteros van quintos con 10 puntos. Con esta suma, están en la zona de repechaje internacional, pero podrían posicionarse en clasificación directa si ganan el encuentro.

Chile vs. Colombia: ficha del partido

Partido Chile vs. Colombia ¿Cuándo juegan? Jueves 9 de septiembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana) y 7.00 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ¿En qué canal? TNT Sports

Chile vs. Colombia: posibles alineaciones

Chile: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Enzo Roco, Gary Medel; Mauricio Isla, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Charles Aránguiz, Eugenio Mena; Iván Morales y Jean Meneses. DT: Martín Lasarte

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Oscar Murillo y William Tesillo; Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero; Luis Díaz y Miguel Borja. DT: Reinaldo Rueda

¿A qué hora juegan Chile vs. Colombia?

Chile: 7.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

¿En qué canal VER EN VIVO Chile vs. Colombia?

El duelo Chile vs. Colombia será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2 en territorio chileno. Conoce qué canales sintonizar según tu cableoperador.

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Dónde ver Chile vs. Colombia ONLINE GRATIS?

Si buscas un link para ver el duelo Chile vs. Colombia, podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Y además habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.