Paraguay vs. Venezuela se enfrentarán EN VIVO este jueves 9 de setiembre por la décima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo iniciará a partir de de las 5.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora paraguaya) en el Estadio Defensores del Chaco y será transmitido por las señal de Tigo Sports.

También podrás seguir el partido a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto con las incidencias, las alineaciones confirmadas y todos los goles del cotejo.

Paraguay vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Paraguay vs. Venezuela ¿Cuándo juegan? Jueves 9 de setiembre ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú), 6.30 p. m. (Paraguay y Venezuela) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? Tigo Sports

Paraguay vs. Venezuela: posibles alineaciones

Paraguay: Antony Silva, Santiago Arzamendia, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Robert Rojas, Alejandro Romero, Mathias Villasanti, Héctor Martínez, Lorenzo Melgarejo, Ángel Romero y Sebastián Romero. DT: Eduardo Berizzo.

Venezuela: Wuilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancelor, Junior Moreno, Óscar González, Jefferson Savarino, Ronald Hernández, Yeferson Soteldo, Eduard Bello, John Murillo y Eric Ramírez. DT: Leonardo González.

Paraguay vs. Venezuela: ¿cómo llegan?

Duelo de necesitados. A pesar de ubicarse en una posición expectante con miras a Qatar 2022, el nivel mostrado por la selección paraguaya le trajo varios cuestionamientos al entrenador Eduardo Berizzo. En su último cotejo como local, la Albirroja no pasó del empate ante Colombia por 1-1, por lo que se encuentra en la sexta casilla de la tabla con ocho unidades.

Por su parte, Venezuela atraviesa un escenario desfavorable luego de caer en sus dos anteriores presentaciones (Argentina y Perú). En el cierre de la fecha triple buscarán su tercera victoria consecutiva en el Defensores del Chaco por eliminatorias y así alejarse del último lugar.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Venezuela?

Perú: 5.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (viernes 10).

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Venezuela?

Para territorio paraguayo, la transmisión del partido Paraguay vs. Venezuela estará a cargo de Tigo Sports. Consulta en qué canales ver el duelo desde otros países.

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV 2

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Venezuela: La Tele Tuya

Perú: Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Uruguay: VTV Plus

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+.

¿Cómo ver Paraguay vs. Venezuela vía Tigo Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Paraguay vs. Venezuela por la señal de Tigo Sports, revisa los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite en territorio paraguayo:

Satélite

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD).

Cable

Tigo Star: canal 100 (SD) y 710 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (SD) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (SD) y 711 (HD).

¿Dónde ver Paraguay vs. Venezuela ONLINE por Tigo Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Paraguay vs. Venezuela vía Tigo Sports por internet, ingresa a la página web de este operador de TV, regístrate con tu número de cliente y mira el partido en línea de forma gratuita (solo en territorio paraguayo). En caso de que no puedas acceder por esta vía, mantente informado de las incidencias del compromiso a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo contratar Tigo Sports para ver Paraguay vs. Venezuela?

Si quieres ver el partido Paraguay vs. Venezuela por la señal de Tigo Sports, pero no eres cliente de Tigo, puedes contratar este servicio ingresando a la página web oficial. Una vez en el sitio, consulta las tarifas de cada plan, escoge el que más te convenga y registra tus datos para ponerte en contacto con la empresa.

¿Cuánto cuesta Tigo Sports para ver Paraguay vs. Venezuela?

Si deseas contratar Tigo Sports para ver el partido Paraguay vs. Venezuela, ten en cuenta los siguientes planes (las tarifas son mensuales):

Cable familiar: 99.000 guaraníes (promoción hasta el cuarto mes)

Cable Full: 197.000 guaraníes

Cable Full HD: 222.000 guaraníes

Internet (60 mbps) + TV familiar: 199.000 guaraníes (promoción hasta el cuarto mes)

Internet (60 mbps) + TV Full: 194.000 guaraníes

Internet (120 mbps) + TV familiar: 303.000 guaraníes

Internet (300 mbps) + TV Full: 443.000 guaraníes.

¿Cuál es la programación de Tigo Sports?

En Tigo Sports podrás ver, además del partido Paraguay vs. Venezuela, todos los duelos de la selección paraguaya por las Eliminatorias Qatar 2022, así como los encuentros de la liga paraguaya y torneos continentales como la Copa Sudamericana 2021.

¿Dónde juegan Paraguay vs. Venezuela EN VIVO?

Paraguay vs. Venezuela se enfrentarán en el cierre de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Defensores del Chaco.

Paraguay vs. Venezuela: últimos enfrentamientos