Continúan las Eliminatorias de Europa a Qatar 2022. Italia vs. Lituania disputan la sexta fecha del Grupo J del certamen. A partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), ESPN transmitirá el partido de hoy miércoles 8 de septiembre desde el Estadio Mapei.

¿A qué hora juega Italia vs. Lituania?

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 1.45 p. m. (ET) / 10.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Italia vs. Lituania?

Italia vs. Lituania en Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur, Star+

Italia vs. Lituania en Italia: RaiPlay, RAI 1

Italia vs. Lituania en Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Italia vs. Lituania en Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia vs. Lituania en Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports

Italia vs. Lituania en Chile: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Italia vs. Lituania en Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia vs. Lituania en Costa Rica: Sky HD

Italia vs. Lituania en Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia vs. Lituania en Francia: W9, Molotov, Free

Italia vs. Lituania en Alemania: DAZN

Italia vs. Lituania en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Italia vs. Lituania en Paraguay: Star+, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Italia vs. Lituania en Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Red Button

Italia vs. Lituania en Estados Unidos: TUDN App, TUDNxtra, TUDN.com, ESPN+

Italia vs. Lituania en Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Italia vs. Lituania en Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+.

¿Dónde ver Italia vs. Lituania EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Italia vs. Lituania EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Italia vs. Lituania en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Italia vs. Lituania

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación de Italia

Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Pressina; Jorginho, Cristante, Bernardeschi; Raspadori y Kean.

Alineación de Lituania

Setkus; Lasickas, Kilmavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novilkovas y Dubickas.

Italia vs. Lituania: pronóstico del partido

Los azules son los candidatos para ganarse el boleto directo al Mundial de Qatar, y eso lo demuestran con su liderato en la tabla de posiciones de estas clasificatorias. Italia llega a este cotejo luego de dos empates consecutivos: 1-1 ante Bulgaria y 0-0 frente a Suiza.

Por su lado, Lituania ha perdido sus cuatro cotejos en lo que va de estas eliminatorias . Se ubica en el último lugar del grupo con cero puntos y ahora, en su visita al país de la bota, tendrían su primera oportunidad para sumar puntos.

Para el choque de hoy, no participarán Verratti ni Pellegrini, pues el equipo técnico de la ‘Azurra’ tomó la precaución de dejarlos fuera por lesiones y ambos jugadores regresarán a sus clubes.