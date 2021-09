Deportivo Cali y América de Cali son los dos destacados equipos vallecaucanos que disputarán este miércoles 8 de setiembre un duelo futbolístico en el que se verá quien tiene más posibilidades de ganar la Copa Colombia 2021, que se encuentra en sus cuartos de final. Aquí podrás saber cómo ver por Tarjeta Roja este duelo.

Deportivo Cali despidió a su entrenador Alfredo Arias, mientras que América no gana hace seis partidos y su DT, Juan Carlos Osorio, también estaría por irse. Este será el primero de tres enfrentamientos entre verdiblancos y escarlatas en poco más de una semana.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs. América de Cali?

El encuentro Deportivo Cali vs. América de Cali empieza a las siguientes horas, según donde te encuentres:

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (Nueva York, Miami)

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 9).

¿Qué canal transmite el partido Deportivo Cali vs. América de Cali?

En toda Colombia, el canal encargado de la transmisión del Deportivo Cali vs. América de Cali será Win Sports +, señal premium disponible en diversas operadoras de TV paga.

Win Sports + EN VIVO

Satélite

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

Claro TV: Canal 523 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

Claro TV: Canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. América de Cali EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Deportivo Cali vs. América de Cali ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción.

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. América de Cali en Tarjeta roja?

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación de Deportivo Cali

Deportivo Cali: De Amores; Balanta, Menosse, Marsiglia, Andrade; Robles, Valencia, Ortega; Vásquez, Preciado, Rodríguez.

Alineación de América de Cali

América de Cali: Novoa; Arrieta, Torres, Segura, Ortíz; Carvajal, Andrade, Sierra; Lucumí, Torres, Gómez.

Deportivo Cali vs. América de Cali: pronóstico del partido

Según la web Marcadores.com, la posibilidad de que gane América de Cali es de un 40%, mientras que hay un 29% de probabilidades para Deportivo Cali. Además, hay un 31% de probabilidad de un empate.

Deportivo Cali vs. América de Cali: ¿cuánto pagan las casas de apuesta?

La casa Bet365 paga 30 pesos, mientras que la casa William Hill paga 100 pesos por el partido.