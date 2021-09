Las eliminatorias continúan en la Concacaf con la etapa final en su tercera fecha. Ocho selecciones del norte del continente luchan por los boletos al Mundial Qatar 2022. Conoce en esta nota cómo va la tabla, últimos resultados y cuándo serán los próximos partidos.

Todos los partidos de la jornada 3, Eliminatorias Concacaf

Uno de los partidos más esperados será el México vs. Panamá. Los aztecas quieren completar puntaje perfecto en tres encuentros, mientras que los panameños tientan la punta desde el segundo lugar. El Costa Rica vs. Jamaica será un duelo decisivo entre estos rivales directos y permitirá ver en acción nuevamente a Keylor Navas en el arco.

En el Canadá vs. El Salvador será un encuentro clave para ambas selecciones, que solo conocen empates en lo que va del octogonal final. Por último, Honduras vs. Estados Unidos se enfrentan con la intención de no dejar escapar más puntos.

Fecha y horarios de los partidos de la jornada 3

La jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf se jugará hoy, miércoles 8 de septiembre. A continuación mostramos la programación con el horario de Perú:

6.30 p. m. Canadá vs. El Salvador

8.00 p. m. Costa Rica vs. Jamaica

8.05 p. m. Panamá vs. México

9.30 p. m. Honduras vs. EE. UU.

Resultados de la fecha 2

Jamaica 0-3 Panamá

El Salvador 0-0 Honduras

Costa Rica 0-1 México

Estados Unidos 1-1 Canadá

Después de jugadas dos jornadas en las Eliminatorias Concacaf, México se desmarca en la punta de la tabla.

¿Cuántas selecciones de Concacaf clasifican al Mundial Qatar 2022?

En el octogonal final se juegan partidos de ida y vuelta. Las tres primeras selecciones de la tabla clasificarán al Mundial Qatar 2022. El equipo que se ubique en cuarto lugar tendrá la opción de jugar el repechaje en junio de 2022.