A solo un día del partido Perú vs. Brasil, el equipo local parece tener todo listo para el encuentro a jugarse en Recife por la décima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El técnico Tite ya tiene el equipo que jugará ante el combinado patrio.

Para este choque, el Scratch no podrá contar con algunas figuras como Ederson, Alisson, Fabinho, Gabriel Jesus, Firmino, Raphina, Thiago Silva y Fred, quienes no recibieron el visto bueno de sus clubes y no lograron sumarse al plantel carioca para disputar el proceso clasificatorios.

A estos nombres se le suma el de Marquinhos, quien fue desconvocado por la CBF debido a que no estaba claro si se confirmaba su suspensión ante Argentina (encuentro pospuesto) o recién lo cumplirá ante Perú.

Por ello, el estratega brasileño echó mano de algunos futbolistas del torneo brasileño para suplir las ausencias de sus jugadores experimentados. Junto a ellos estarán las estrellas de la Verdeamarelha, encabezados por el ‘10‘ del Paris Saint-Germain, Neymar.

De esta manera, la selección argentina formará de la siguiente manera: en el arco Weverton Pereira (Palmeiras); en la defensa Danilo (Juventus), Lucas Veríssimo (Benfica), Éder Militão (Real Madrid) y Alex Sandro (Juventus); en el mediocampo Casemiro (Real Madrid), Gerson (Olympique de Marsella) y Éverton Ribeiro (Flamengo); y en el ataque Lucas Paquetá (Lyon), Neymar Jr. (PSG) y Gabriel Barbosa (Flamanego).

El equipo que enviará Tite al terreno del Arena de Pernambuco es el mismo once que inició el último domingo ante Argentina, partido que solo se jugó cinco minutos y terminó por ser suspendido.

¿Dónde ver Brasil vs. Perú?

Movistar Deportes y América TV serán los canales encargado de la transmisión del partido Perú vs. Brasil en el territorio peruano.