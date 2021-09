Partidos de HOY miércoles 8 de septiembre de 2021 EN VIVO ONLINE por las Eliminatorias a Qatar 2022. En la jornada de esta fecha, los equipos buscarán asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy miércoles 8 de septiembre de 2021

Para esta jornada se desarrollarán los enfrentamientos correspondientes del proceso clasificatorio de Europa y América del Norte. Entre los choques más llamativos resaltan China vs. Japón, Francia vs. Finlandia y Países Bajos vs. Turquía.

Partidos de hoy: Eliminatorias Qatar 2022 - Europa

11.00 a. m. Armenia vs Liechtenstein

1.45 p. m. Kosovo vs España

1.45 p. m. Grecia vs Suecia

1.45 p. m. Gales vs Estonia

1.45 p. m. Polonia vs Inglaterra

1.45 p. m. Bielorrusia vs Bélgica

1.45 p. m. Hungría vs Andorra

1.45 p. m. Islandia vs Alemania

1.45 p. m. Italia vs Lituania

1.45 p. m. Albania vs San Marino

1.45 p. m. North Macedonia vs Rumania

1.45 p. m. Irlanda del Norte vs Suiza

6.30 p. m. Canadá vs El Salvador

8.00 p. m. Costa Rica vs Jamaica

8.05 p. m. Panamá vs México

9.30 p. m. Honduras vs EE. UU.

Partidos de hoy: primera división - Chile

1.30 p. m. Unión La Calera vs Santiago Wanderers

4.00 p. m. O’Higgins vs Colo-Colo

6.30 p. m. Everton vs Palestino

Partidos de hoy: Copa Argentina

7.10 p. m. Defensa y Justicia vs Tigre

¿Qué canales transmitirán los partidos de miércoles 8 de septiembre de 2021 ?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy miércoles 8 de septiembre de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.