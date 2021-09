Lionel Messi: “Nos trataban de fracasados, es muy difícil ganar un título”

En la previa del Argentina vs. Bolivia por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022, Lionel Messi conversó con el programa argentino F90 y se mostró muy contento por la obtención de la Copa América en el Maracaná.

“Todo lo que gané fue muy importante, pero esto (la Copa América) fue lo más difícil porque pasé muchas cosas. Yo tuve la suerte de que en el club donde estuve (FC Barcelona) que me tocó ganar, ganar rápido, muchas cosas seguidas, pero los golpes vinieron después. En este caso, la selección fue golpe tras golpe, competición tras competición, y eso hizo que esta copa fuera más linda de ganar ”, señaló un Messi muy emocionado.

Por otro lado, el capitán albiceleste se acordó de las todas las criticas que pasó en los años que se quedó a punto de ganar el Mundial Brasil 2014 y las Copas Américas anteriores , señalando a un sector que lo atacó mucho en el último tiempo.

“Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, decían que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que jugar más en la selección, pero nosotros dábamos el máximo, éramos los primeros en querer ser campeones, pero no todo pasa por ganar o perder”, expresó el jugador argentino.