Italia vs. Lituania juegan EN VIVO ONLINE GRATIS HOY por la jornada 6 del Grupo C de las Eliminatorias Qatar 2022 desde el Mapei Stadium – Città del Tricolore de Reggio Emilia. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía ESPN y ESPN Play a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Italia ante Lituania?

Ante la amenaza de Suiza, que tiene cuatro puntos menos, pero también dos partidos menos, los campeones de Europa italianos intentarán reencontrarse con la victoria tras dos empates consecutivos, incluyendo uno en Basilea el domingo contra los helvéticos, recibiendo a la modesta Lituania, que lleva cuatro derrotas en cuatro duelos.

Salvo enorme sorpresa, los hombres de Roberto Mancini deberían estirar a 37 el número de encuentros sin derrota, un récord a nivel de selecciones. Los suizos visitarán por su parte a Irlanda del Norte.

Con información de AFP.

Italia vs. Lituania: ficha del partido

Italia vs. Lituania Eliminatorias Qatar 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 8 de septiembre ¿Dónde? Mapei Stadium – Città del Tricolore de Reggio Emilia ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal ESPN y ESPN Play

¿A qué hora juega Italia vs. Lituania por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 1.45 p. m. (ET) / 10.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Italia vs. Lituania EN VIVO ONLINE GRATIS?

Italia vs. Lituania en Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur, Star+

Italia vs. Lituania en Italia: RaiPlay, RAI 1

Italia vs. Lituania en Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Italia vs. Lituania en Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia vs. Lituania en Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports

Italia vs. Lituania en Chile: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Italia vs. Lituania en Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia vs. Lituania en Costa Rica: Sky HD

Italia vs. Lituania en Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia vs. Lituania en Francia: W9, Molotov, Free

Italia vs. Lituania en Alemania: DAZN

Italia vs. Lituania en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Italia vs. Lituania en Paraguay: Star+, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Italia vs. Lituania en Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Red Button

Italia vs. Lituania en Estados Unidos: TUDN App, TUDNxtra, TUDN.com, ESPN+

Italia vs. Lituania en Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Italia vs. Lituania en Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+.

Italia vs. Lituania: ¿qué canal es ESPN?

Satélite

DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD)

Movistar TV: Canal 483 (SD) y Canal 884 (HD)

Claro TV: Canal 36 (SD) y Canal 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 504 (SD) y Canal 740 (HD)

Star Globalcom. Canal 39

Claro TV: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD).

¿Cómo ver Italia vs. Lituania ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Italia vs. Lituania por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN por el que podrás acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a ESPN Play para ver Italia vs. Lituania?

Para acceder a ESPN Play para ver el Italia vs. Lituania, debes registrarte con las credenciales de tu proveedor de TV paga. Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el partido de Italia vs. Lituania?

El lugar donde se disputará el Italia vs. Lituania por la jornada 6 del Grupo C de las Eliminatorias a Qatar 2022 es el Mapei Stadium – Città del Tricolore, ubicado en la ciudad de Reggio Emilia, región de la Emilia-Romaña, Italia.

¿Cómo ver el partido Italia vs. Lituania por las Eliminatorias Qatar 2022?

Si quieres VER la transmisión del encuentro Italia vs. Lituania EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.