Eliminatorias Qatar 2022: las rachas de las selecciones sudamericanas en la fecha 10

Luego de una jornada que trajo algunos cambios en la tabla de posiciones, las diez selecciones de Conmebol que participan en las Eliminatorias Qatar 2022 se preparan para disputar su último partido en esta fecha triple, en la que varios conjuntos saldrán a mantener buenas rachas de resultados contra sus rivales de turno, los que, por el contrario, intentarán revertir dicha tendencia.

En redes sociales, la cuenta de Twitter Son datos, no opiniones, recopiló algunos de los registros más singulares en cada duelo que tendrá lugar en esta nueva ronda. Invictos en condición de local, historial reciente desfavorable y arcos sin recibir goles son algunos de los datos más llamativos a tener en cuenta para estos cotejos.

Paraguay vs. Venezuela

La selección paraguaya, que no sabe lo que es ganar por eliminatorias desde hace cinco juegos, tiene la oportunidad perfecta para recuperarse en casa ante el colero de la tabla, un rival a priori accesible. Sin embargo, la Albirroja no guarda buenos recuerdos de la Vinotinto en su estadio, pues los dos últimos cruces jugados en Asunción finalizaron en victorias para los llaneros.

Paraguay tiene triunfos recientes sobre Venezuela de visita, pero no como local. Foto: Albirroja

Uruguay vs. Ecuador

Quien sí ha sabido hacer valer su localía ante el cuadro que le toca enfrentar en esta ocasión es Uruguay. Por eliminatorias, la Celeste ha recibido diez veces a Ecuador y jamás perdió: siete triunfos y tres empates dan cuenta de su buen estado de forma cuando juega en su fortín.

Ecuador tratará de aprovechar las ausencias de Uruguay para sorprenderlo en Montevideo. Foto: AFP

Colombia vs. Chile

Un equipo al que la localía no le ha beneficiado últimamente, al menos contra Chile, es la selección Colombia. Desde el 2001, cuando se impuso 3-1 en El Campín de Bogotá, el combinado cafetero no sabe lo que es ganarle en casa a la Roja por un proceso clasificatorio. Si se tienen en cuenta partidos oficiales de otras competencias, el cuadro dirigido por Reinaldo Rueda no vence al conjunto sureño desde el 2012.

Chile se ha convertido en la 'bestia negra' de Colombia en las últimas eliminatorias. Foto: AFP

Argentina vs. Bolivia

Como local, la selección argentina se mantiene invicta contra varios otros equipos de la región, entre ellos Bolivia. De 10 visitas a suelo argentino en eliminatorias, la Verde apenas pudo empatar una vez, con un registro de goles de solo tres a favor y 26 en contra.

Argentina intentará sacar lustre a su título de la Copa América contra Bolivia. Foto: EFE

Brasil vs. Perú

Si bien algunas selecciones pueden jactarse de su invicto como local ante sus rivales, ninguna llega al nivel de Brasil, la cual es la única escuadra que nunca ha perdido en su casa por las eliminatorias. Perú, con quien se medirá esta vez, lo visitó en cinco oportunidades y solo en una ocasión pudo rescatar un punto.