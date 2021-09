Eliminatorias Qatar 2022: cómo llega la selección peruana al encuentro contra Brasil

Solo dos puntos separan a la selección peruana del repechaje para Qatar 2022 y cuatro del último cupo directo a la cita mundialista. Por ahora, la Bicolor ocupa la sétima casilla con ocho unidades; el quinto y cuarto lugar son de Colombia y Uruguay respectivamente. Por todo ello, sacar un resultado positivo de la visita a Brasil será importante en las aspiraciones mundialistas peruanas.

Al duelo ante Brasil la selección peruana llegará casi completa. A diferencia de otras selecciones, Perú no tuvo problemas para contar con sus jugadores provenientes de las ligas europeas . En la Blanquirroja no hay jugadores que militen en la Premier League, por ende la negativa de dicha liga de ceder a sus futbolistas no afectó los planes de Ricardo Gareca.

Los otros jugadores que llegaron de LaLiga y la Serie A —Renato Tapia, Luis Abram y Gianluca Lapadula— arribaron sin problemas a nuestro país y se sumaron al combinado patrio. En cuanto a lesiones, el único descartado para el enfrentamiento ante Brasil es Sergio Peña . El mediocampista nacional sufrió un desgarro previo al duelo ante Venezuela y quedó descartado para lo que resta de la fecha triple.

La segunda ausencia y quizás la más sensible es la de Paolo Guerrero. Pese a que el capitán de la selección peruana no inició las acciones ante Venezuela, fue amonestado a los 84′ . Esta amarilla sumada a la que recibió ante Colombia en Lima en la derrota 0-3, valieron la suspensión del delantero del Inter de Porto Alegre.

En cuanto a resultados, el panorama es —hasta cierto punto— alentador. La Bicolor ha sumado siete de los últimos nueve puntos en disputa. Las victorias ante Ecuador y Venezuela, además del empate ante Uruguay, le valieron a los de Ricardo Gareca a meterse en la pelea por la clasificación a Qatar 2022.