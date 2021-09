Eliminatorias Qatar 2022: cómo llega Brasil al duelo contra la selección peruana

Brasil y Perú se volverán a ver las caras. Será la cuarta vez en menos de un año; pues previo a ello se jugó una vez por eliminatorias en Lima y dos veces en la Copa América de este 2021. La superioridad del Scratch es bastante clara y por ello el favoritismo de cara al choque ante la Bicolor es inobjetable. Sin embargo, la Canarinha llegará al partido ante la selección peruana algo disminuida.

Brasil no podrá contar con once jugadores para enfrentar a Perú . Álisson, Éverton, Thiago Silva, Fred, Fabinho, Richarlison, Roberto Firmino y Gabriel Jesús no obtuvieron el permiso de sus clubes y fueron impedidos de viajar a Sudamerica para disputar las clasificatorias. A estos ocho jugadores se le suma las bajas de Claudinho y Malcom, quienes pese a encontrarse ya en Brasil recibieron la orden de su club, el Zenit de San Petersburgo de regresar.

La otra baja es la de la Marquinhos. El central del PSG no estará ante la Blanquirroja por acumulación de tarjetas amarillas . Pese a la gran cantidad de ausencias, Tité cuenta con un universo variado e importante de jugadores para reemplazar a los que no estarán.