Brasil pide a la FIFA que los jugadores de Inglaterra no jueguen esta fecha

Tras el escándalo vivido el pasado domingo por la suspensión del Brasil vs. Argentina, un nuevo problema podría presentarse este fin de semana en el reinicio de las competencias de clubes . Esto, debido a que la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) le habría pedido a la FIFA que sancione a los clubes que no cedieron futbolistas para los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022.

Según el reglamento, los jugadores que no sean cedidos a sus selecciones pueden ser sancionados por un periodo de cinco días sin jugar por sus equipos.

En caso que el pedido de la CBF sea aceptado, 10 futbolistas (ocho de la Premier League y dos de Rusia) podrían perderse los partidos de este fin de semana liguero, entre ellos: Firmino, Allison y Fabinho (Liverpool), Ederson y Gabriel Jesús (Manchester City), Raphinha (Leeds), Fred (Manchester United), Thiago Silva (Chelsea), Malcom y Claudinho (Zenit de Rusia).

La no convocatoria de Richarlison no fue denunciada por la buena relación de la Federación Brasileña con el Everton tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Qué pasaría si los clubes involucrados no aceptan la medida?

Según el artículo 22 del código disciplinario de la FIFA , los clubes que no cumplan con no convocar a los jugadores pueden exponerse a perder el partido por 3-0. Aunque surge una curiosidad, ya que este domingo se enfrentarán los Leeds vs. Liverpool y no queda claro que sucedería si ambos alinean a los brasileños.

Disposiciones sanitarias

La Premier League comunicó hace unas semanas que apoyaría a los clubes ingleses que se opusieron a ceder a sus jugadores a los países de Sudamérica y África, regiones que se encuentran en la lista roja de viaje del Reino Unido, debido a que en el regreso los futbolistas tendrían que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días en un hotel, lo que no les dejaría entrenar. Lo mismo ocurrió con los que juegan en Rusia.