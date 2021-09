Este miércoles 8 de septiembre juegan España vs. Kosovo EN VIVO por la fecha 6 de las Eliminatorias Europeas Qatar 2022. La Furia Roja disputará un duelo clave de visita ante los dardarios y deberá sumar de a tres para mantenerse con chances de clasificar directamente a la cita mundialista. ¿A qué hora y dónde verlo en directo? Conoce a continuación todos los detalles de este choque que podrás seguir minuto a minuto en La República Deportes.

La selección dirigida por Luis Enrique no solo necesita ganar para mantenerse en la cima del grupo B: también debe estar atenta a que Suecia, a un punto de ellos y con dos partidos menos, tropiece contra Grecia en Atenas; de lo contrario, los suecos podrían decidir la punta en octubre, cuando España juegue la Liga de Naciones. Del otro lado, Kosovo viene motivado tras sus recientes resultados positivos y espera dejarlo todo para continuar su sueño.

Entrenamiento de la selección española previo al partido contra Kosovo. Foto: SeFutbol/Facebook

¿A qué hora juegan España vs. Kosovo?

El encuentro España vs. Kosovo inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 1.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (Miami, Nueva York)

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido España vs. Kosovo?

Estos son los canales que transmitirán el España vs. Kosovo en cada país:

Perú: ESPN 3, ESPN Play, Star+

España: La 1 de TVE, RTVE.es, RTVE Play

México: Sky Sports, Blue To Go Video Everywhere

Colombia: ESPN 3, ESPN Play, Star+

Ecuador: ESPN 3, ESPN Play, Star+

Estados Unidos: UniMás, TUDN USA, ESPN+, Univision NOW, TUDN.com, TUDN App

Venezuela: ESPN 3, ESPN Play, Star+

Bolivia: ESPN 3, ESPN Play, Star+

Paraguay: ESPN 3, ESPN Play, Star+

Chile: ESPN 3, ESPN Play, Star+

Argentina: ESPN 3, ESPN Play, Star+

Uruguay: ESPN 3, ESPN Play, Star+.

¿Cómo ver España vs. Kosovo por internet?

Este compromiso estará disponible en las plataformas de streaming de los canales que lo transmitirán: ESPN Play y Star Plus en Sudamérica, Blue To Go en México y RTVE Play en España. También podrás seguir el minuto a minuto y todas las emociones del España vs. Kosovo EN VIVO a través de la web de La República Deportes.

¿Cómo llega España?

España llega de golear 4-0 a Georgia en su último partido por eliminatorias, disputado en Badajoz; previamente, había caído 2-1 de visita en Suecia. Actualmente, la Roja es líder del grupo B con 10 puntos tras ganar 3 de sus 5 partidos. No obstante, lleva dos más que Suecia y uno más que su rival de este miércoles, por lo que deberán ganar y esperar lo que pase en el Suecia vs. Grecia. Jordi Alba y Laporte estarán disponibles, mientras que Moreno y Gayá son bajas.

España venció 4-0 a Georgia en su último encuentro por eliminatorias. Foto: AFP

¿Cómo llega Kosovo?

Kosovo, por su parte, viene de obtener resultados positivos en sus dos últimos cotejos: vencieron 1-0 a Georgia como visitantes y empataron 1-1 con Grecia como locales, en un choque que se definió en el descuento. Por ahora, son terceros con 4 puntos, y una victoria en este compromiso los dejaría a tres puntos de España y les daría la posibilidad de pelear. La principal carta de gol de los balcánicos es Vedat Muriqi, de la Lazio.

Kosovo igualó 1-1 con Grecia en la fecha más reciente de eliminatorias. Foto: EFE

¿Dónde se jugará el partido España vs. Kosovo?

El partido España vs. Kosovo por las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará en el Estadio Fadil Vokrri de la ciudad de Pristina, en Kosovo.

