Unión Comercio vs. Chavelines EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de Gol Perú desde el Estadio San Marcos, HOY martes 7 a las 3.30 p. m. en el horario peruano. El partido corresponde a la jornada 7 de la segunda fase de la Liga 2 y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Unión Comercio vs. Chavelines: ficha del partido

Partido Unión Comercio vs. Chavelines ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 7 de setiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú.

A qué hora juega Unión Comercio vs. Chavelines?

En territorio peruano, el partido Unión Comercio vs. Chavelines empezará a las 3.30 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres seguir el duelo desde otros países.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Qué canal transmite Unión Comercio vs. Chavelines?

La transmisión televisiva del partido Unión Comercio vs. Chavelines dentro del territorio peruano estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde sintonizar Carlos Stein vs. Juan Aurich vía Gol Perú?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Unión Comercio vs. Chavelines por Gol Perú, sintoniza los siguientes canales en tu operador de Movistar TV:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver Unión Comercio vs. Chavelines ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Unión Comercio vs. Chavelines por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que cuenta entre su programación con Gol Perú. En caso de que no tengas acceso a este, puedes mantenerte informado gracias a la cobertura ONLINE que La República Deportes hará del encuentro.

¿Dónde juegan Unión Comercio vs. Chavelines?

El escenario que acogerá el partido Unión Comercio vs. Chavelines será el estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto deportivo ubicado en la casa de estudios del mismo nombre.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.