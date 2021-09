Países Bajos vs. Turquía se enfrentan hoy, martes 7 de setiembre, a partir de la 1.45 p. m. por el grupo G de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Johan Cruijff Arena, en Ámsterdam. Este partido podrás seguirlo en vivo por la señal de DirecTV Sports. Ambos equipos se miden por la sexta jornada de las eliminatorias europeas y saldrán en busca de los tres puntos. El liderado del grupo se pone en juego.

Los dirigidos por Louis van Gaal marchan segundos con 10 puntos, mientras que Turquía está primera con 11 unidades. En los dos últimos partidos, la selección neerlandesa acumuló cuatro puntos, ya que empató frente a Noruega por 1-1 y ganó ante Montenegro por 4-0. Mañana ante Turquía tiene la gran posibilidad de ascender de posición. El cuarteto arbitral para el partido será liderado por el italiano Daniele de Orsato.

Países Bajos vs. Turquía: ficha del partido

Partido Países Bajos vs Turquía ¿Cuándo juegan? Hoy 7 de setiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Johan Cruijff Arena ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora ver Países Bajos vs. Turquía?

En Perú, el partido Países Bajos vs. Turquía se disputará desde la 1.45 p. m. Conoce el horario de transmisión en otros países de la región.

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m..

Brasil: 3.45 p. m.

Países Bajos vs. Turquía: Conoce cómo ver el partido en vivo por las Eliminatorias Qatar 2022

¿Qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Turquía?

Este encuentro entre neerlandeses y turcos se podrá ver en vivo por DirecTV Sports Perú. En el regreso Louis van Gaal como director técnico, los locales querrán obtener su segundo triunfo al hilo, pero Turquía no será un rival fácil de vencer.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Turquía en vivo?

Perú: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

México: Sky HD México

¿Qué canal es DirecTV en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

¿Dónde ver Países Bajos vs. Turquía ONLINE por DirecTV Sports?

Para seguir el duelo Países Bajos vs. Turquía por internet puedes conectarte por DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Además, puedes mantenerte al tanto de las indecencias del encuentro de manera gratuita por La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go Seleccione la opción descargar e instálalo Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online e incluye canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/ 162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

¿En qué estadio juegan Países Bajos vs. Turquía?

El escenario escogido es el Johan Cruijff Arena, que cuenta con capacidad para más de 55 mil personas. El estadio fue uno de los elegido para albergar la pasada Eurocopa.

