Desde el estadio Parc Olympique Lyon, Francia vs. Finlandia se juega en vivo vía Tarjeta Roja por la sexta jornada del Grupo D de las eliminatorias. El duelo, que se podrá ver por DirecTV Sports, arrancará a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana).

¿A qué hora juega Francia vs. Finlandia?

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Finlandia?

México: Blue To Go y Sky HD

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Brasil: TNT Sports

España: Be Mad.

¿Dónde ver Francia vs. Finlandia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Francia vs. Finlandia EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Francia vs. Finlandia en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Francia vs. Finlandia

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación de Francia

Lloris, Dubois, Varane, Kimpembe, Digne, Rabiot, Veretout, Pogba, Griezmann; Benzema y Martial.

Alineación de Finlandia

Hradecky, Vaisanen, Arajuuri, O’Shaughnessey, Alho, Valakari, Kamara, Taylor, Uronen, Pohjanpalo y Pukki.

Francia vs. Finlandia: pronóstico del partido

Los galos no pasan por un buen presente. Los comandados por Deschamps llevan cinco encuentros oficiales sin conocer la victoria. Su último triunfo fue en la fecha 1 de fase de grupos de Eurocopa 2021, cuando venció por 1-0 a Alemania. En aquel certamen, Francia igualó 1-1 frente a Hungría, 2-2 ante Portugal y 3-3 contra Suiza. En esta fecha triple de eliminatorias rumbo a Qatar, los azules llevan dos empates por 1-1: ante Bosnia y Ucrania.

Sin embargo, y gracias a la falta de regularidad de sus contrincantes de grupo en estas clasificatorias, los franceses son líderes de la tabla, con nueve unidades en cinco cotejos disputados. Por otro lado, Finlandia solo ha jugado tres enfrentamientos y ha conseguido cinco puntos, por lo que un triunfo podría complicar a sus rivales y acercarse a los vigentes campeones del mundo.

