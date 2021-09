Selección peruana: ¿Dónde jugará Perú?

Por Luis Imaña

Tras conseguir tres puntos de oro frente a Venezuela, la selección peruana se prepara para el último duelo de la triple jornada FIFA contra Brasil, el cual se disputará este jueves (7:30 p.m.) y donde la Blanquirroja intentará quedar más cerca de la zona de clasificación.

Sin embargo, una de las principales incógnitas de cara al encuentro contra el ‘Scratch’ es el lugar donde se llevará a cabo, ya que después de aquel bochornoso incidente con las autoridades sanitarias de Brasil en el partido contra Argentina y que tuvo como consecuencia la suspensión del partido, el cinco veces campeón del mundo podría perder su localía.

La FIFA comunicó que los órganos disciplinarios iban a analizar toda la información conseguida sobre aquel lamentable hecho y que la decisión se anunciaría a su debido tiempo.

De considerar a la ‘Canarinha’ responsable del frustrado clásico sudamericano, la organización que rige el fútbol mundial podría prohibir que los garotos puedan jugar en su propio país.

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto y todo seguiría de acuerdo a lo pactado a falta de dos días para el choque. Perú no pierde tiempo y viene tramitando todos los documentos necesarios para viajar hoy a Recife.

Asimismo, la Federación Peruana de Fútbol no contempla la posibilidad de enviar un documento a la Conmebol para exigir ya sea las garantías para el encuentro o el cambio de sede, cuya ejecución sería muy complicada por el poco tiempo que queda para el cotejo.

Por otra parte, el duelo pendiente entre Brasil y Argentina no se realizaría, por lo que los puntos se definirán en mesa. Todo indica que la Albiceleste podría salir airosa en esta disputa.

La Blanquirroja viene de mostrar un preocupante rendimiento frente a la Vinotinto, que tenía 10 jugadores desde los 35′, pero que puso en aprietos al combinado nacional. El conjunto patrio deberá pulir las falencias mostradas en el Estadio Nacional para lograr la hazaña ante el finalista de la pasada Copa América.

La tarea será titánica, ya que se trata de un rival al que Perú no le saca puntos en un encuentro de Eliminatorias desde noviembre del 2007. No obstante, como todo en la vida, las malas rachas no duran para siempre.

La Blanquirroja desconvocó a Sergio Peña

La selección peruana anunció que Sergio Peña fue desafectado para el encuentro con Brasil. El volante nacional no pudo recuperarse de la lesión que sufrió en el partido con Uruguay y se suma a la baja de Paolo Guerrero de cara al importante choque con el ‘Scratch’ por las Eliminatorias.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.