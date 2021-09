Santiago Ormeño fue una de las principales ausencias en la convocatoria de la selección peruana para esta triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

De todas maneras, el atacante se expresó a la distancia sobre la Blanquirroja, que este jueves 9 visitará a Brasil por una nueva fecha clasificatoria. El ariete habló sobre su paso por el equipo de todos en la Copa América pasada.

“Tomé la decisión de que me iría con la primera (selección) que me diera oportunidad. La primera que confió en mí fue la peruana. Estoy feliz y orgulloso de ser parte de esa maravillosa selección”, confesó Santiago Ormeño para Zabalive, canal de YouTube.

“Todo Perú me ha recibido muy bien. Espero poder volver, consolidarme y darle alegrías (al país), porque se lo debo”, agregó.

Por otra parte, Ormeño apuntó que en su primera llamada no estaba en su mejor presente deportivo. “Todo fue de un día para otro, de contracorriente. Venía de vacaciones, con un esguince de segundo grado. Llegar, no poder entrenar al principio, hacer diferenciado, sumado a que físicamente venía un mes sin jugar y que te metan a partido de máximo nivel no está tan fácil”, subrayó Santiago.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.