Continúan las Eliminatorias Qatar 2022. Portugal vs. Azerbaiyán juegan en vivo vía Roja Directa hoy martes, 7 de septiembre, en el estadio Olímpico de Bakú. Desde las 11.00 a. m. (hora peruana), ESPN 3 se encargará de transmitir el duelo por la fecha 6 del Grupo A.

¿A qué hora juega Portugal vs. Azerbaiyán?

Argentina: 1.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

España: 6.00 p. m.

México: 11:00 a. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Perú: 11.00 a. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Portugal vs. Azerbaiyán?

Argentina: ESPN3 Sur, Star+, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, Star+

Brasil: Estádio TNT Sports, GUIGO

Chile: Star+, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: Star+, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, Star+, ESPN3 Sur

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, Star+, ESPN3 Sur

Perú: ESPN Play Sur, Star+, ESPN3 Sur

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN USA, ESPN3, TUDN App

Uruguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: Star+, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur.

¿Dónde ver Portugal vs. Azerbaiyán EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Portugal vs. Azerbaiyán EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Portugal vs. Azerbaiyán en Roja Directa?

Ingresa a www.rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Portugal vs. Azerbaiyán

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ver ROJA DIRECTA por internet gratis, solo debes ingresar a www.rojadirectaenvivo.club desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación de Portugal

Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Pereira, Moutinho, Fernandes, Bernardo Silva, Rafa Silva y Jota.

Alineación de Azerbaiyán

Por confirmar

Portugal vs. Azerbaiyán: pronóstico del partido

Los anfitriones de hoy están en último lugar del grupo con un punto. Esta primera unidad la sumaron por el 1-1 ante Irlanda. Con ello, los dirigidos por Gianni de Biasi tienen tres derrotas en cinco cotejos, por lo que no llegan a este choque como favoritos . Sin embargo, si contamos los 12 juegos de estas clasificatorias, Azerbaiyán solo tiene una victoria.

En la otra orilla, Portugal no contará con su figura Cristiano Ronaldo, pues el atacante cumple una sanción. CR7 tampoco participó del enfrentamiento de su selección frente a Qatar, y para hoy se hará extrañar, pues en los cuatro partidos antes de jugar contra los catarís, anotó cinco tantos.

Portugal vs. Azerbaiyán: ¿Cuánto pagan las casas de apuesta?