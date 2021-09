Países Bajos vs. Turquía juegan en el Amsterdam Arena este martes 7 de septiembre desde la 1.45 p. m. (hora peruana). El encuentro por la fecha 6 del Grupo G de las Eliminatorias Qatar 2022 se podrá sintonizar por DirecTV Sports.

Con 10 puntos, los locales se ubican en la posición dos de la tabla clasificatoria . Capitaneados con figuras como Memphis Depay y Georginio Wijnaldum, los naranjas disputan un cotejo importante para hacerse del liderato del grupo.

En el otro lado del campo está Turquía, cabeza del grupo con 11 unidades. En esta fecha triple, los turcos igualaron 2-2 frente a Montenegro y luego aplastaron por 3-0 a Gibraltar. No obstante, la diferencia con los de Van Gaal en puntos es mínima: solo uno. Si busca despuntarse en la tabla, los comandados por Gunes deberán sumar tres puntos de visita este martes.

¿Qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Turquía?

México: Blue To Go y Sky HD

Perú: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Bolivia: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Brasil: TNT Sports

España: Be Mad.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Turquía?

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Turquía EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si eres cliente de DIRECTV satelital, tienes acceso a DIRECTV GO de manera gratuita. Para disfrutar del contenido online, ingresa a directvgo.com usando tus credenciales de MiDIRECTV. Pero si no cuentas con el mencionado servicio, puedes ver el Países Bajos vs. Turquía vía La República Deportes, que brindará una transmisión en vivo con todos los detalles del juego.

Posible alineación de Países Bajos

Bijlow; Timber, de Vrij, van Dijk, Blind; Wijnaldum, de Jong, Klaassen; Berghuis, Gakpo y Depay.

Posible alineación de Turquía

Cakir; Meras, Soyuncu, Ayhan, Zeki Celik; Yokuslo; Under, Tufan, Calhanoglu, Karaman, Yilmaz.

¿Dónde se jugará el partido Países Bajos vs. Turquía?

El Países Bajos vs. Turquía se jugará en el Estadio Amsterdam Arena.