La selección brasileña, además de no poder contar con los futbolistas que militan en Reino Unido, tendrán una baja para enfrentar a Perú este jueves 9 de setiembre por las Eliminatorias Qatar 2022. Se trata del zaguero y capitán, Marquinhos, quien fue desconvocado y no formará parte de la delegación que viajará a Recife.

“ El defensa Marquinhos no participará en el entrenamiento de este martes (7) en el CT Joaquim Grava, en São Paulo, ni continuará el viaje con la delegación a Recife), lugar del próximo juego de la selección brasileña ”, se puede leer en el comunicado emitido por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Esta decisión tiene que ver con la sanción que arrastraba el jugador del Paris Saint-Germain para el encuentro entre Brasil vs. Argentina. Al suspenderse dicho cotejo por las razones conocidas y no tener un anuncio concreto sobre qué pasará con el partido, la CBF no recibió garantías del Comité de Disciplina de la FIFA con respecto a una posible habilitación del zaguero ante la selección peruana y decidió desconvocarlo, para evitarse cualquier problema.

Sin Marquinhos en la defensa central, el entrenador Tite tendrá a su disposición a Eder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda y Leo Ortiz. Brasil se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 con 21 puntos producto de siete victorias. Por su parte, Perú está en la sétima casilla con ocho unidades.

