Pese a que no anotó ante Venezuela el último domingo 5 de setiembre, Gianluca Lapadula tuvo un buen partido e incluso, al momento de ser cambiado, fue aplaudido por los hinchas que llegaron al Nacional. Luego de la victoria ante la Vinotinto, el ‘Bambino’ habló sobre lo que significó este triunfo y lo que será enfrentar a Brasil por las eliminatorias .

“Ayer (domingo) fue un partido muy difícil y me hubiese gustado meter el gol, pero el objetivo más importante era ganar y lo hemos hecho”, señaló Lapadula en entrevista exclusiva con FPF Play. También se refirió al golpe que recibió en la cara. “Fue un buen golpe, pero después del partido me arreglaron todo y estoy muy bien”, añadió.

Gianluca también señaló que le “hubiese gustado jugar ante Uruguay”, pero “lamentablemente tenía una amarilla”. Además, aseguró sentirse bien en la selección. “Conozco mucho mejor a todos, mis compañeros y la gente que trabaja en la selección, todos me ayudan y es mucho más sencillo para mi”, aseguró.

Sobre enfrentar a Brasil

Con respecto a enfrentar a la selección brasileña, el delantero del Benevento manifestó que será un “partido muy difícil, pero yo con este grupo siento que podemos lograr cualquier resultado en cualquier cancha”.

Pasando a otros temas, se refirió al cariño que recibe por parte de los fanáticos peruanos. “Es algo muy fuerte desde el primer día que llegué a Perú. Me han recibido con mucho cariño y es muy importante para mí. Quiero agradecer a todos los hinchas”. También aseguró que espera traer a toda su familia “a conocer el Perú”.

Revive la entrevista completa

En esa misma línea, confesó sentirse alegre cada vez que pisa suelo peruano. “Soy feliz viniendo al Perú y cada día empiezo a pensar que no puedo seguir sin Perú”.

Su relación con Christian Cueva

También se dio un tiempo para hablar sobre Christian Cueva, con quien ha formado una buena amistad. “Es grande el Cholito, me llevo bien con el Cholito como con todos. Me han ayudado bastante con la selección” y resaltó que le gusta la “unión de este grupo y más me gusta las ganas que tenemos de ganar cualquier partido”.

Al ser consultado sobre hacer una posible dupla con Paolo Guerrero, Lapadula aseguró que sí le gustaría compartir ataque tanto con el ‘Depredador’ como con Ruidíaz. “ Paolo es un jugador histórico, es un campeón y me gustaría jugar con él, así como con Raúl que es un chico muy bueno con el que me llevo bien. Yo estoy disponible a hacer cualquier cosa ”.

Por último, aseguró, en tono irónico, que se ve mejor gracias a los golpes que ha recibido jugando por la selección peruana. “Llegué a Lima más feo y ahora me he vuelto un chico mucho más lindo”, culminó.

