Eliminatorias Qatar 2022: Danilo se refirió a la suspensión del Brasil vs. Argentina

El lateral derecho de la Juventus, Danilo, habló con la prensa tras los bochornosos incidentes que desencadenaron en la suspensión del duelo entre Brasil y Argentina el pasado domingo 5 de setiembre, el cual se paralizó a los 5′ de juego tras el ingreso de miembros de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) al campo del Arena de Sao Paulo.

Según señaló Anvisa, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso -futbolistas que militan en la Premier League- falsificaron documentos al ingresar a Brasil y poder participar del encuentro ante la canarinha sin realizar una cuarentena. Danilo evitó emitir una opinión sobre como debería resolver FIFA el resultado de este encuentro, pero si habló sobre el sentir de los jugadores del scratch.

“No teníamos la sensación de que el partido no iba a jugarse. Siempre tuvimos en la mente que el juego iba a darse. Mi opinión al respecto, se determine una derrota o no, no importa. Cada departamento legal de Confederación Brasileña de Fútbol, junto con la FIFA, tiene todas las pruebas, para tomar una mejor decisión. No me corresponde a mí comentar. FIFA tendrán acceso a todas las pruebas para hacer justicia”, señaló.

El futbolista de la Juventus de Italia también explicó que dentro de la canarinha, todos querían jugar el trascendental encuentro ante Argentina, pero que ya dieron la vuelta al asunto y ahora solo piensan en Perú, su próximo rival este jueves 9 de setiembre.

“Nosotros estábamos muy concentrados en jugar. Pero era una situación en la que no teníamos injerencia. La preparación para ese partido con Argentina es especial, individualmente cada uno se prepara de manera diferente, pero estas son situaciones inusuales. Hay que pasar la página y prepararnos para enfrentar a Perú”, concluyó.

