Continúa la polémica. Previo a la victoria de la selección peruana ante Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022, hubo un enfrentamiento virtual debido a las palabras de Roberto Palacios en relación al desempeño de varios jugadores. Esto ocasionó una inmediata respuesta por parte de varios deportistas que el futbolista con más presencias con la Blanquirroja no pasó por alto.

“Es una falta de respeto decirme enemigo. ¿Con qué moral vienen a decirme eso? (...) Yo nunca les he ofendido. En algún momento me los voy a encontrar y a ver que me lo digan en mi presencia”, manifestó el exvolante de Sporting Cristal a Radio Exitosa.

El enfrentamiento virtual entre el ‘Chorri’, Renato Tapia, Pedro Gallese y Christian Ramos generó opiniones divididas entre los hinchas en redes sociales. “Hubo tres jugadores que hablaron en su Twitter (y me criticaron), pero la gente se encargó de contestarles y hacerles entender que hay críticas constructivas que deben aceptar”, añadió al citado medio.

A su vez, se refirió al tema de la presión que tendría el plantel por su actual situación en las Eliminatorias Qatar 2022. “No nos confundamos. Haces lo que te gusta, te pagan bien. No puedes tener presión. Presión tiene un albañil, o una persona que sale todos los días a conseguir el pan para sus hijos. Eso es presión”, finalizó.

Perú se medirá ante Brasil el jueves 9 de setiembre en el Arena Pernambuco de Recife y para este cotejo no podrán contar con la presencia del mediocampista Sergio Peña, quien fue retirado de la convocatoria por una lesión.

