Presidente del PSG ataca a Real Madrid, Barcelona y Juventus por la Superliga

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint Germain (PSG), atacó, sin nombrarlos, a los tres clubes que no se retiraron del polémico proyecto de la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, y los calificó de “fabricantes de fábulas” y de “manipuladores de hechos”.

“No vamos a perder tiempo sobre lo que pasó el 18 de abril (fecha en la que divulgó la Superliga) y de la ‘no tan Superliga’, porque no me gusta darle tanta importancia a los fabricantes de fábulas”, dijo Al-Khelaïfi, en su discurso de apertura de la Asociación Europea de Clubes (ECA) que también preside.

“Nosotros hemos defendido los intereses del fútbol europeo para todos (...) mientras que los tres clubes rebeldes (Real Madrid, Barcelona y Juventus) malgastan energía, manipulando los hechos, y siguen poniendo el grito en el cielo. Los otros (clubes) avanzan para construir un mejor futuro para el fútbol europeo”, agregó el dirigente catarí, en declaraciones recogidas por la prensa francesa.

Joan Laporta sobre la salida de Lionel Messi: “No he vuelto a hablar con él”

La partida de Lionel Messi del Barcelona fue un duro golpe para los hinchas culés. El argentino rompió varios récords en la institución y su fichaje por el PSG causó un gran revuelo en el ambiente deportivo. A pesar de que ya debutó con el cuadro parisino, el actual presidente del club catalán, Joan Laporta, se volvió a referir sobre lo sucedido con el ahora compañero de Neymar.

“Lo que pasó es lo que se ha explicado. Son datos objetivos. Todo el mundo puede contrastarlo. Se nos hizo aquella presión de que, o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. La Liga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación”, sostuvo Laporta al programa L’Onze de Esports3.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.