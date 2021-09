Carlos Stein vs. Juan Aurich EN VIVO se juega en el estadio San Marcos por la fecha 7 de la segunda fase en la Liga 2 2021. La transmisión por TV del encuentro estará a cargo de Gol Perú, pero puedes seguir este y otros partidos de hoy desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde podrás conocer la guía de horarios, alineaciones confirmadas, marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final y las jugadas más destacadas.

Carlos Stein vs. Juan Aurich: ficha del partido

Partido Carlos Stein vs. Juan Aurich ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 6 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juega Carlos Stein vs. Juan Aurich?

En territorio peruano, el partido Carlos Stein vs. Juan Aurich empezará a las 3.30 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres seguir el duelo desde otros países.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Los chiclayanos Carlos Stein y Juan Aurich protagonizarán un duelo regional en esta nueva jornada de la Liga 2 cuando midan fuerzas en el estadio San Marcos con el objetivo de ganar para remontar puestos en la tabla de posiciones.

El cuadro carlista viene de una victoria por goleada 4-1 sobre Coopsol con una gran actuación del delantero Jean Deza, autor de un doblete. Con 10 puntos, los leonardinos se ubican en la séptima casilla, pero podrían igualar provisionalmente al líder Atlético Grau si se quedan con el triunfo.

La temporada del Ciclón está marcada por una irregularidad preocupante que ya lo tiene sin ganar en las últimas tres fechas del torneo. En su último cotejo, el conjunto escarlata encontró un tempranero gol de ventaja sobre Los Chankas, pero la alegría le duró poco luego de que el equipo andahuaylino empatara antes del final del primer tiempo para lograr la paridad definitiva.

La única vez que Carlos Stein y Juan Aurich se enfrentaron entre sí fue en la primera rueda de esta temporada de la segunda división. Aquel cruce finalizó empatado 1-1, con goles de Deza y Santiago Córdoba.

¿Qué canal transmite Carlos Stein vs. Juan Aurich?

La transmisión televisiva del partido Carlos Stein vs. Juan Aurich dentro del territorio peruano estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Dónde sintonizar Carlos Stein vs. Juan Aurich vía Gol Perú?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Carlos Stein vs. Juan Aurich por Gol Perú, sintoniza los siguientes canales en tu operador de Movistar TV:

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver Carlos Stein vs. Juan Aurich ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Carlos Stein vs. Juan Aurich por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que cuenta entre su programación con Gol Perú. En caso de que no tengas acceso a este, puedes mantenerte informado gracias a la cobertura ONLINE que La República Deportes hará del encuentro.

¿Dónde juegan Carlos Stein vs. Juan Aurich?

El escenario que acogerá el partido Carlos Stein vs. Juan Aurich será el estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto deportivo ubicado en la casa de estudios del mismo nombre.

Historial de Carlos Stein vs. Juan Aurich

El único antecedente de un partido Carlos Stein vs. Juan Aurich es el que disputaron ambos equipos en julio de este 2021 por la jornada 7 de la primera fase de la Liga 2. Aquel duelo terminó empatado 1-1.

