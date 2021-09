La partida de Lionel Messi del Barcelona fue un duro golpe para los hinchas culés. El argentino rompió varios récords en la institución y su fichaje por el PSG causó un gran revuelo en el ambiente deportivo. A pesar que ya debutó con el cuadro parisino, el actual presidente del club catalán, Joan Laporta, se volvió a referir sobre lo sucedido con el ahora compañero de Neymar.

“Lo que pasó es lo que se ha explicado. Son datos objetivos. Todo el mundo puede contrastarlo. Se nos hizo aquella presión de que, o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. La Liga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación”, sostuvo Laporta al programa L’Onze de Esports3.

El mandamás catalán precisó cómo fue el final del vínculo laboral con el futbolista de 34 años y lo que fue su debut en la Ligue 1. “Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival. No me gustó verlo con otra camiseta”, acotó.

Por otra parte, mencionó que no se puede descartar una despedida para el seleccionado albiceleste y resaltó que “siempre le estaremos agradecidos, él siempre será del Barca”.

Otro de los nombres que causó grandes sorpresas en los últimos minutos del mercado de fichajes fue el goleador francés Antoine Griezmann, pues el atacante fue cedido al Atlético de Madrid hasta el próximo año.

“A Griezmann no le he visto nunca una actitud criticable. No encaja en nuestro sistema, pero siempre ha tenido una gran actitud. Futbolísticamente, no era el jugador que necesitábamos. Podría haber dado más. Sin él y con la rebaja de los capitanes tampoco se hubiera podido quedar Messi. Pero es importante haber bajado la masa salarial porque el curso próximo podremos ser más ambiciosos”, finalizó.

