Venezuela vs. Perú EN VIVO se enfrentan en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022, la cual había sido reprogramada. La transmisión de este partido estará a cargo de TLT en la televisión venezolana y Movistar Deportes y Latina en territorio peruano.

En Vivo: Minuto a minuto del Perú vs. Venezuela 17:41 Ya ingresan los primeros hinchas al Estadio Nacional A casi dos horas y media para el inicio del partido, algunos hinchas ya se encuentran en el Estadio Nacional para brindar su aliento a la Blanquirroja. Foto: Selección peruana 17:08 Banderazo de aliento para la selección peruana Un grupo de hinchas de la selección peruana expresó su aliento por el equipo a la salida del equipo de su hotel de concentración. 16:25 La selección peruana se une a la campaña 'Ponle corazón' previo al Perú vs. Venezuela 16:20 Hincha peruano le 'declara su amor' a Ricardo Gareca antes del Perú vs. Venezuela 13:20 Últimos tres partidos de Perú y Venezuela Últimos tres encuentros de la selección peruana:Perú 1-1 UruguayEcuador 1-2 PerúPerú 0-3 Colombia.Últimos tres encuentros de la selección venezolana:Venezuela 1-3 ArgentinaVenezuela 0-0 UruguayBolivia 3-1 Venezuela. 13:06 ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por el Perú vs. Venezuela? InkabetVictoria de Perú: 1.70Empate: 3.70Victoria de Venezuela: 5.25.BetssonVictoria de Perú: 1.75Empate: 3.75Victoria de Venezuela: 5.00.Te ApuestoVictoria de Perú: 1.69Empate: 3.55Victoria de Venezuela: 5.00.ChaskibetVictoria de Perú: 1.68Empate: 3.50Victoria de Venezuela: 5.00. 12:34 Últimos 10 enfrentamientos entre Perú vs. Venezuela Venezuela 0-1 Peru | Copa América 27-06-2021Venezuela 0-0 Peru | Copa América 15-06-2019Venezuela 2-2 Peru | Eliminatorias 23-03-2017Perú 2-2 Venezuela | Eliminatorias 24-03-2016Perú 1-0 Venezuela | Copa América 18-06-2015Perú 0-1 Venezuela | Amistoso 31-03-2015Venezuela 3-2 Perú | Eliminatorias 13-09-2013Perú 2-1 Venezuela | Eliminatorias 07-09-2012Perú 4-1 Venezuela | Copa América 23-07-2011Venezuela 3-1 Perú | Eliminatorias 09-09-2009. 12:12 ¿Quién será el árbitro del Perú vs. Venezuela? La Conmeblo realizó modificaciones en la terna arbitral para el Perú vs. Venezuela. Para este encuentro, Luis Quiroz será el juez principal. En un inicio estuvo designado para ser el cuarto réferi. Reemplaza a su compatriota su compatriota Guillermo Guerrero. El sitio de Quiroz lo tomará Franklin Conga.Los árbitros asistentes son Byron Romero y Ricardo Baren. En el VAR estará Carlos Orbe con Christian Lescano (AVAR). 11:41 Posibles alineaciones del Perú vs. Venezuela Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.Venezuela: W. Fariñez, A. González, N. Ferraresi, J. Velasquez, O González, J. Savarino, T. Rincón, José Martínez, Y. Soteldo, E. Ramírez y J. Martínez. 11:37 Así marcha la selección peruana en la tabla de posiciones de las eliminatorias previo al Perú vs. Venezuela 11:14 Perú lleva cinco partidos invicto ante Venezuela De los últimos cinco partidos disputados entre Perú y Venezuela, la Blanquirroja lleva dos victorias y tres empates. 09:49 Perú y su buena racha ante Venezuela en Lima Perú vs. Venezuela jugarán en el Estadio Nacional de Lima y la selección peruana buscará mantener su paternidad sobre la Vinotinto. La Bicolor nunca perdió por eliminatorias ante los venezolanos (10 victorias y dos empates). 09:22 Horario del Perú vs. Venezuela El Perú vs. Venezuela se juega HOY domingo 5 de septiembre. El cotejo iniciará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y a las 9.00 p. m. (hora venezolana).

Venezuela vs. Perú: ficha del partido

Partido Venezuela vs. Perú ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 5 de septiembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú), 9.00 p. m. (Venezuela) ¿Dónde? Estadio Nacional (Lima) ¿En qué canal? TLT, Movistar Deportes, Latina

¿A qué hora juega Venezuela vs. Perú?

En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Perú empezará a las 9.00 p. m. (8.00 p. m. en el horario peruano). Revisa aquí desde qué hora ver el duelo en otros países.

Perú: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (lunes 6).

Un duelo de necesitados protagonizarán en el Estadio Nacional de Lima la selección venezolana y el equipo peruano, cuando se midan en el cierre de esta fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022.

La Vinotinto, colera absoluta de la tabla de posiciones con apenas cuatro puntos, no resistió el poderío de Argentina como local y cayó por 3-1 en la jornada previa. Contra la Bicolor, los llaneros tendrán que ganar si quieren dejar el último puesto.

La Blanquirroja, por su parte, no supo imponer su localía frente a Uruguay y concedió un empate 1-1. Una chalaca de Renato Tapia había abierto la cuenta a favor de los dirigidos por Ricardo Gareca, pero un error en defensa le permitió a Giorgian de Arrascaeta igualar el cotejo.

Venezuela nunca le ha ganado a Perú en Lima por competencias oficiales. Para este choque, el cuadro de Leonardo González presenta las bajas de Adrián Martínez y ‘Sema’ Velázquez, mientras que en el combinado incaico no podrá jugar Sergio Peña, aunque regresa Gianluca Lapadula.

¿En qué canal ver Venezuela vs. Perú?

El canal encargado de transmitir el partido Venezuela vs. Perú en territorio venezolano será TLT, mientras que en la región peruana irá por la señal de Movistar Deportes y Latina.

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports HD, Chilevisión

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: ECDF

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Deportes, Latina

Uruguay: VTV

Venezuela: TLT

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

¿Dónde ver Venezuela vs. Perú vía TLT?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Venezuela vs. Perú vía TLT, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV paga en la región venezolana:

Satélite

Movistar TV: Canal 143

CANTV: Canal 11 (SD) y Canal 602 (HD)

Inter Satelital: Canal 103 (HD)

SimpleTV: Canal 119.

Cable

Inter: Canal 19

SuperCable: Canal 303

Netuno: Canal 32 (Mérida) y Canal 80

CANTV: Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

¿Cómo ver Venezuela vs. Perú en Movistar Deportes?

En territorio peruano, puedes ver el partido Venezuela vs. Perú desde Movistar Deportes en los siguientes canales:

Satélite

Movistar TV: 103 (SD) y 803 (HD).

Cable

Movistar TV: 3 (SD) y 703 (HD).

¿Qué canal sintonizar para ver Venezuela vs. Perú por Latina?

Si quieres ver el partido Venezuela vs. Perú por la señal de Latina, sintoniza estos canales de televisión abierta dependiendo de la ciudad en la que te ubiques dentro del territorio peruano:

Canal 2: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huánuco, Juliaca, Pucallpa, Tarapoto

Canal 4: Moquegua

Canal 5: Chuquibamba, Huaraz

Canal 7: Huancayo, Puno

Canal 9: Abancay, Cajamarca, Iquitos

Canal 11: Barranca, Arequipa, Piura

Canal 13: Cusco, Ica, Tacna.

¿Cómo ver Venezuela vs. Perú ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Venezuela vs. Perú por internet, puedes sintonizar las señales de TLT Play, Latina TV EN VIVO y Movistar Play, servicios de streaming de los canales encargados de la televisación de este encuentro. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes mantenerte informado de todas las incidencias con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juega Venezuela vs. Perú?

El escenario que acogerá el partido Venezuela vs. Perú será el Estadio Nacional, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Lima y sede para los juegos como local de la selección peruana.

Historial reciente de Venezuela vs. Perú

Venezuela 0-1 Perú | 27.06.21

Venezuela 0-0 Perú | 15.06.19

Venezuela 2-2 Perú | 23.03.17

Perú 2-2 Venezuela | 24.03.16

Perú 1-0 Venezuela | 18.06.15.

Alineaciones probables de Venezuela vs. Perú

Perú : Gallese, Advíncula, Callens, Santamaría, López; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, García; y Lapadula. DT : Ricardo Gareca.

: Gallese, Advíncula, Callens, Santamaría, López; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, García; y Lapadula. : Ricardo Gareca. Venezuela : Faríñez; González, Ferraresi, La Mantía, González; Savarino, Rincón, Moreno, Soteldo; Ramírez y Martínez. DT: Leonardo González.

