Uruguay vs. Bolivia por TARJETA ROJA ONLINE GRATIS llega hoy, domingo 5 de septiembre en el marco de la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. Desde las 5.00 p. m. (horario peruano), 6.00 p. m. (horario boliviano) y 7.00 p. m. (horarios uruguayo), el Estadio Campeón del Siglo recibe a los charrúas y altiplánicos en un encuentro donde ambas escuadras buscan la victoria para sumar los tres puntos.

En la jornada anterior, Uruguay empató con Perú 1-1, mientras que Bolivia también terminó igualado en el marcador contra Colombia. Así, ambas selecciones necesitan ganar si quieren acumular un puntaje considerable y no quedarse atrás en la tabla. La República Deportes traerá la cobertura del duelo con el minuto a minuto para que te enteres de cada jugada y sigas el marcador en vivo y en directo.

¿A qué hora juega Uruguay vs Bolivia?

Los horarios por país en los que se jugará el duelo entre Uruguay vs. Bolivia EN VIVO son los siguientes:

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (6 de septiembre)

¿Qué canal transmite el partido Uruguay vs Bolivia?

Los canales que pasarán Uruguay vs. Bolivia a nivel internacional son los que te dejamos a continuación:

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol Play

Ecuador: Canal del Fútbol

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Perú, Latina Televisión

Uruguay: VTV Uruguay.

¿Dónde ver Uruguay vs Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Uruguay vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Uruguay vs Bolivia en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Uruguay vs. Bolivia

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Uruguay

Muslera, González (o Nahitan Nández), Giménez, Godín, Viña, Vecino, Bentancur, Valverde, De Arrascaeta, Gómez y Rodríguez.

Alineación posible de Bolivia

Lampe, Haquin, Jusino. Arce, Bejarano, Martins, Ramallo, Villarroel, Chura, Saavedra, Fernández.

Uruguay vs Bolivia: historial de partidos

El historial de partidos entre Uruguay vs. Bolivia consta de 43 encuentros disputados entre ambas selecciones en el que los charrúas se ponen adelante con 29 victorias y solo siete derrotas. En los últimos cuatro compromisos en los que les ha tocado enfrentarse, el marcador finalizó de las siguientes maneras: