Scaloni: “En ningún momento se nos avisó que no podían jugar el partido”

Un papelón histórico se dio este domingo 5 de septiembre en el Arena de Sao Paulo porque, a cinco minutos de haber iniciado el partido entre Brasil y Argentina, autoridades sanitarias locales ingresaron al campo y se tuvo que suspender el encuentro. Lionel Scaloni tuvo un papel fundamental para calmar los ánimos de sus jugadores.

El entrenador de la Albiceleste evitó que Otamendi y compañía se vayan a las manos con uno de los agentes brasileños. Sin embargo, y pese al caos que se vivió en el césped paulista, el estratega expresó el deseo de sus jugadores de disputar el duelo con el Scratch, que también quería continuar.

“Vengo para que se entere nuestro país lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste, yo no busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo no era el momento para hacerlo y nos pone muy tristes, esto tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores del mundo y termina en esto”, indicó el DT argentino.

“No sé qué palabras utilizar. Me gustaría que la gente entienda que yo como entrenador tengo que defender a mis jugadores. Si entra gente diciendo que los tienen que llevar, que los tienen que deportar, no hay chance”, agregó Scaloni.

“Nunca se nos avisó que no podían jugar el partido, el delegado de Conmebol nos dijo que vayamos al vestuario y eso hice. Nosotros somos los damnificados, queríamos jugar el partido y los jugadores de Brasil también, el espectáculo estaba para jugarlo”, dijo por último el técnico del elenco blanquiceleste.

