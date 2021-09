La fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022 continúa hoy, domingo 5 de septiembre, con el duelo entre Uruguay vs. Bolivia, el cual podrás disfrutar vía ROJA DIRECTA ONLINE GRATIS. El Estadio Campeón del Siglo recibe a los charrúas y los verdes en un encuentro que empezará desde las 5.00 p. m. (horario peruano), 6.00 p. m. (horario boliviano) y 7.00 p. m. (horarios uruguayo).

El empate entre Uruguay y Perú en el partido pasado hace que los celestes tengan que buscar los tres puntos en este cotejo. Bolivia, por su parte, también quiere sacar una victoria tras haber empatado con Colombia en un partido de golazos. La República Deportes traerá la cobertura del duelo con el minuto a minuto para que te enteres de cada jugada y sigas el marcador en vivo y en directo.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Bolivia?

Uruguay vs. Bolivia EN VIVO se jugará en los siguientes horarios por país:

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (6 de septiembre)

¿Qué canal transmite el partido Uruguay vs. Bolivia?

Los canales que pasarán Uruguay vs. Bolivia a nivel internacional son los que te dejamos a continuación:

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol Play

Ecuador: Canal del Fútbol

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Perú, Latina Televisión

Uruguay: VTV Uruguay.

¿Dónde ver Uruguay vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Uruguay vs. Bolivia EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Uruguay vs. Bolivia en Roja Directa?

Ingresa a www.rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Uruguay vs. Bolivia

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ver ROJA DIRECTA por internet gratis, solo debes ingresar a www.rojadirectaenvivo.club desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación de Uruguay

Muslera, González (o Nahitan Nández), Giménez, Godín, Viña, Vecino, Bentancur, Valverde, De Arrascaeta, Gómez y Rodríguez.

Alineación del Bolivia

Lampe, Haquin, Jusino. Arce, Bejarano, Martins, Ramallo, Villarroel, Chura, Saavedra, Fernández.

Uruguay vs. Bolivia: historial de partidos

El historial de partidos entre Uruguay vs. Bolivia consta de 43 encuentros disputados entre ambas selecciones, en el que los charrúas se ponen adelante con 29 victorias y solo siete derrotas. En los últimos cuatro compromisos en los que les ha tocado enfrentarse, los marcadores finalizaron de las siguientes maneras: