VER Perú vs. Venezuela EN VIVO ONLINE GRATIS protagonizarán un atractivo partido este domingo 5 de setiembre por las Eliminatorias Qatar 2022. El choque entre la Blanquirroja y la Vinotinto, que se llevará a cabo desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Latina TV en señal abierta y Movistar Deportes en cable.

También podrás seguir el duelo en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás el minuto a minuto del Perú vs. Venezuela VÍA STREAMING ONLINE, así como las mejores jugadas, goles y más.

Perú vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Perú vs. Venezuela ¿Cuándo juegan? Domingo 5 de setiembre ¿Dónde? Estadio Nacional ¿A qué hora? 8.00 p. m. ¿En qué canal? Latina TV, Movistar Deportes

Perú vs. Venezuela: previa del partido

Perú y Venezuela tratarán de recuperar posiciones y dejar el fondo de la tabla de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en un partido por la sexta jornada de la competición que se disputará este domingo en el Estadio Nacional de Lima.

Ambas selecciones deberán jugar el todo por el todo, ya que hasta un empate podría complicar seriamente sus aspiraciones de seguir peleando por uno de los cupos para la próxima cita mundialista.

La necesidad de sumar una victoria es imperiosa tanto para la Blanquirroja como para la Vinotinto, puesto que Perú llega al encuentro en la penúltima posición de la tabla, con 5 puntos, mientras que Venezuela lo hará en la última casilla, con tan solo cuatro unidades.

En la anterior jornada, del último jueves, los peruanos desperdiciaron la posibilidad de colocarse en una ubicación expectante en la clasificación tras empatar 1-1 con Uruguay en Lima.

Por su parte, los venezolanos sufrieron una derrota a domicilio por 1-3 frente a Argentina, lo cual los dejó en el fondo de la tabla.

Con información de EFE.

A qué hora juegan Perú vs. Venezuela

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

En qué canal ver Perú vs. Venezuela

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Chile: TNT Sports Go, TNT Sports 2, TNT Sports 3, Chilevision, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol

Perú: Movistar Play, Movistar Deportes Peru

Venezuela: TLT Venezuela.

¿Cómo ver Latina TV EN VIVO?

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV por Latina: Canal 2

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

¿Cómo ver Perú vs. Venezuela vía Movistar Deportes?

Movistar TV (cable): 03 (SD) y 703 (HD)

Movistar TV (satélite): 103 (SD) y 803 (HD).

¿Cómo ver Perú vs. Venezuela vía ONLINEGRATIS?

Para que no te pierdas el partido Perú vs. Venezuela por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde tienes acceso a la programación de este operador (válido solo en territorio peruano). En caso de que no puedas ingresar, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE del compromiso a través de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Movistar Play?

Si está dentro de tu plan, puedes registrarte en Movistar Play con tu número telefónico en la página web del servicio sin costo adicional. En caso de que tengas contratado Movistar TV, también tienes la opción de acceder con tu número de usuario, así como mediante la aplicación de Movistar para teléfonos móviles.

¿Cómo ver Perú vs. Venezuela vía TLT?

Terrestre

Movistar TV: canal 143 (SD)

CanTV: canal 11 (SD), canal 602 (HD)

Inter Satelital: canal 103 (HD).

Cable

Inter: canal 19 (SD)

SuperCable: canal 303 (SD)

Netuno: canal 32 (SD), canal 80 (HD).

¿Dónde ver TLT EN VIVO ONLINE por internet?

Puedes ver ONLINE el partido Perú vs. Venezuela por TLT a través de TLT Play, donde podrás disfrutar de todos los encuentros de la Vinotinto en las Eliminatorias Qatar 2022. Además, en La República Deportes encontrarás todas las incidencias minuto a minuto de este cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.