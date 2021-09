Perú vs. Venezuela: a beber Vinotinto

La necesidad de sumar de a tres en casa -penúltimos con solo cinco puntos- es razón suficiente para que Ricardo Gareca eche al campo hoy (8 p.m.) a su mejor once ante Venezuela. Sin embargo, el ‘Tigre’ no la tendrá nada fácil, pues ante la visible falta de fútbol de Edison Flores, más de uno apostaba por la titularidad de Sergio Peña, no obstante el sábado no se inició con una buena noticia para el comando técnico.

Luego de ser sometido a una resonancia magnética, el jugador del Malmo quedó descartado para el cotejo ante la Vinotinto por un desgarro en la pantorrilla e incluso tampoco llegaría para el partido del 9 de setiembre con Brasil. Esto hizo que el estratega argentino replanteara todo y si bien nada está dicho hasta horas antes del importante encuentro, hay líneas que ya tendría definida.

En el entrenamiento de ayer, Gareca movió la pizarra e hizo tres cambios: Aldo Corzo en lugar de Advíncula, Raziel García por ‘Orejas’ y Gianluca Lapadula por Paolo Guerrero. Jugar con dos hombres de punta sobre el papel, pues el ‘Bambino’ podría hacerlo más retrasado, continúa siendo la gran duda del DT. Eso sí, dejó en evidencia que los que se encuentran mejor física y futbolísticamente estarán hoy en el campo del Nacional desde el pitazo inicial.

Cabe indicar que el ‘Depredador’ es el jugador del plantel actual que más veces le ha anotado a Venezuela. Le marcó en 5 oportunidades, 3 por Copa América y 2 por Eliminatorias.

¿Renato Tapia? También fue sometido a exámenes por un golpe en la rodilla, pero los resultados fueron más alentadores. El llamado ‘capitán del futuro’ no tiene ningún impedimento para ser tomando en cuenta y su presencia es casi un hecho.

El plantel contarán, nuevamente, con el aliento de los hinchas, pues nuevamente el Nacional lucirá con el 20% de aforo, tras la luz verde del Gobierno. “Le pedimos a la gente que nos apoye, vamos a dar todo para obtener un buen resultado”, dijo André Carrillo en un en vivo por Instagram. Precisamente, la ‘Culebra’ también sabe lo que es celebrar ante el rival de turno. Le anotó en dos oportunidades en la era Gareca: Eliminatorias 2017 y Copa América 2021.

El rival también juega

“Perú, al igual que nosotros, tiene la necesidad de ganar”, dijo Leonardo González, el entrenador interino de Venezuela, en la previa del encuentro y no se equivoca. La Vinotinto se ubica última en la tabla con tan solo un punto menos que la Bicolor y llega golpeada por la goleada que le propinó Argentina la fecha pasada, no obstante, eso no la amilana en su deseo de revertir su situación. “Aquí nadie va a tirar la toalla. Estamos firmes y vamos a pelear cada partido. Tenemos que recuperarnos para llevarnos algún punto”, declaró Tomás Rincón.

Y Perú tampoco tira la toalla. El equipo de todos es consciente de que solo le sirve ganar para enderezar el camino hacia Qatar. Con mayor decisión y fortuna en el último toque; y apelando a la complicidad de aquellas duplas en ofensiva que vieron la luz en la Copa América, la Bicolor podrá celebrar por primera vez en estas eliminatorias de local, escalar posiciones en la tabla, y que mejor que con su gente.

