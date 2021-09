Partidos de HOY domingo 5 de setiembre de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de Perú, Colombia, Argentina, Brasil entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 5 de septiembre de 2021

Para esta jornada se desarrollarán los enfrentamientos correspondientes a los procesos clasificatorios de diversas naciones del continente africano dentro de los partidos de hoy. Entre los choques más llamativos resaltan Brasil vs. Argentina, Ecuador vs. Chile, Uruguay vs. Bolivia, Paraguay vs. Colombia y Perú vs. Venezuela

Partidos de hoy: Clasificatorio para la Copa del Mundo

8.00 Ruanda vs. Kenia

8. 00 Bielorrusia vs. Gales

11.00 Togo vs. Namibia

11.00 Albania vs. Hungría

11.00 Inglaterra vs. Andorra

11.00 Bulgaria vs. Lituania

11.00 Islandia vs. North Macedonia

13.45 Kosovo vs. Grecia

13.45 España vs. Georgia

13.45 Alemania vs. Armenia

13.45 San Marino vs. Polonia

13.45 Suiza vs. Italia

13.45 Rumania vs. Liechtenstein

13.45 Bélgica vs. República Checa

14.00 Gabón vs. Egipto

14.00 Brasil vs. Argentina

16.00 Ecuador vs. Chile

17.00 Jamaica vs. Panamá

17.00 Uruguay vs. Bolivia

17. 00 Paraguay vs. Colombia

18.00 Costa Rica vs. México

18.00 El Salvador vs. Honduras

19.00 EE. UU. vs. Canadá

20.00 Perú vs. Venezuela

Partidos de hoy: Superliga Argentina

11.30 Patronato vs. Talleres Córdoba

11.30 Godoy Cruz vs. Gimnasia La Plata

17.00 Racing Club vs. Banfield

19.15 River Plate vs. Independiente

Partidos de hoy: Brasileirão

16.15 Athletico-PR vs. Sport Recife

Partidos de hoy: Primera A de Colombia

11.00 Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

13.00 Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

15.00 Medellín vs. Santa Fe

20.10 Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional

Partidos de hoy: Primera División de Venezuela

17.15 Monagas vs. Atlético Venezuela

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 5 de septiembre de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 5 de septiembre de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.