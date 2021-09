Judoca arequipeño: “Pelearé por mi medalla en Francia o EE. UU.”

Arequipa. Fred Villalobos perdió la vista al nacer, sin embargo, mira la vida con el corazón. Es un hombre optimista que se abrió las puertas del mundo de la mano con el deporte. El judoka arequipeño, fue parte de la delegación peruana que participó de los juegos paraolímpicos Tokio 2020.

El paradeportista tuvo una buena participación, aunque no logró subirse al podio olímpico. Ello no lo amilana, pues celebró como suya la victoria y medalla de oro de su compañera de selección Angelica Espinoza en la disciplina de taekwondo. En una entrevista con La República, confiesa que antes de viajar, predijo que uno de los seleccionados peruanos lograría la hazaña. Así fue.

“Estoy contento que Angélica haya ganado su medalla. Estoy orgulloso de todos mis compañeros. Espero que juntos podamos seguir siendo ejemplo para los peruanos”, dijo visiblemente emocionado.

En los juegos Parapanamericanos Lima 2019, Fred obtuvo la medalla de bronce en la categoría Judo con discapacidad visual. En Tokio no tuvo la misma fortuna. Perdió ante el cubano Gerardo Rodríguez. Pero ello no lo desanima.

“Llegar a Japón ha sido una experiencia enriquecedora en todo aspecto. Estoy feliz por haber representado a mi país. No me rindo nunca por eso ya me preparo para ganar una medalla en la olimpiada de Francia y si no se da, la ganaré en los Ángeles”, asegura el deportista.

Preparación

Fred comenta que la pandemia le impidió, como a todos sus compañeros, lograr un entrenamiento pleno, pese a ello junto a su entrenador Daniel Vizcarra trabajó regularmente.

El paradeportista no solo entrenó su cuerpo. Cuenta que antes de viajar al otro lado del mundo se preparó aprendiendo algunas palabras en japonés. Se informó, además, sobre las costumbres y la cultura oriental.

“El deporte no solo es para ser más fuerte o más rápido, te da la oportunidad de crecer como persona en todo aspecto, el cultural por ejemplo, en Japón, los anfitriones y mis compañeros se sorprendieron cuando yo conversaba con algún japonés”, recuerda entre risas.

Apuesta por los jóvenes

El mensaje de Fred es claro y lleno de esperanza, sobre todo para con los jóvenes. No duda en ponerse como ejemplo para quienes ven en la discapacidad física una limitante personal. Cuando tenía 8 años se sometió a una operación para recuperar la vista, además de otros tratamientos que no dieron resultado. Con el apoyo de su familia superó la situación y todo prejuicio.

Hoy, además de deportista es abogado. Culminó la carrera de Derecho en la Universidad San Pablo , logrando, además una especialización en conciliaciones extra judiciales. Por estos días, tiene entre manos iniciar una maestría en Derecho Laboral. “Quiero ser un agente promotor de cambio, quiero difundir el deporte y con mi ejemplo motivar a varios chicos”, comenta.

Villalobos pide una vez más apoyo al deporte por parte del Estado y la empresa privada. Ve la experiencia en Tokio como un impulso. “No porque haya perdido me voy a rendir, eso no es para mí ni para la gente arequipeña que es guerrera. No se rindan, sigan luchando por sus sueños, sus objetivos. Tenemos que sacarnos la pandemia de encima y levantarnos. Sí se puede”, dice con energía.