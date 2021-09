El partido de este domingo entre Brasil vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 se suspendió, luego de que miembros de las autoridades sanitarias de Sao Paulo ingresaran al campo de juego para exigir la salida de cuatro jugadores del la Albiceleste.

Tras varios minutos de discusiones y posturas de ambos lados, los futbolistas argentinos decidieron irse a los vestuarios como protesta por esta situación.

En la transmisión de TyC Sports, el narrador y el comentarista se mostraron bastantes calientes por esta situación y, aunque quisieron contenerse, no pudieron parar de enviar sus sátiras a todo lo que veían.

“Insólito”, “Es un papelón”, “Es lo más absurdo que vi en mi vida”, dijeron algunos de ellos, mientras que, atónitos, relataban lo que se veía en el campo de juego de Sao Paulo.

Los periodistas, quienes no daban crédito a que las autoridades sanitarias esperaran hasta el inicio del partido para intentar sacar a los jugadores argentinos que han estado en los últimos 15 días en Inglaterra, manifestaban toda su indignación, y hasta se notaron más molestos que los mismo jugadores,.

De hecho, en las redes sociales de TyC Sports continuaron con los comentarios. En la cuenta oficial de Twitter, este canal deportivo publicó varios mensajes con gran humor.

Cuando no sabés qué hacer para frenar LA SCALONETA. pic.twitter.com/O55ug44TUG — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021

A lo largo de la transmisión, los periodistas argentinos expresaron su sentir, al igual que el de miles de sus compatriotas y televidentes, quienes estaban sorprendidos por todo lo que estaba pasando.

Reacción de periodistas argentinos por el parón del partido Argentina vs. Brasil, por eliminatorias. pic.twitter.com/D2TnwZBBpi — Ana (@PuraCensura) September 5, 2021

Scaloni: “Nunca se nos avisó que no se podía jugar”

El técnico de la selección argentina lamentó la suspensión del partido, pero aseguró que nunca fueron notificados de la imposibilidad de jugar en Brasil.

“Vengo para que se entere nuestro país lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. Yo no busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo y nos pone muy tristes. Esto tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores del mundo, y termina en esto”, fueron las declaraciones que recogió la cadena TyC Sports.

Tras la detención del Argentina vs. Brasil que terminó suspendido definitivamente y según el periodista argentino Pablo Giralt, la Conmebol indicó que, “si no juegan, Brasil perderá los puntos” en este cotejo que corresponde a la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022.