Polémica en el Arena do Sao Paulo. A los seis minutos de haber empezado el encuentro entre Brasil vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022, un agente de sanidad se metió al terreno de juego para retirar a los cuatro jugadores albicelestes que militan en la Premier League porque habrían infringido los protocolos de sanidad y no debieron haber estado en el cotejo.

Luego de varias trifulcas, donde los agentes de sanidad quisieron escoltar a los futbolistas argentino a los vestuarios, el plantel entero de la Albiceleste decidió retirarse del campo de juego con dirección hacia los camerinos. Mientras que las autoridades discutían con los jugadores brasileños debido a la polémica suspensión del cotejo, apareció Lionel Messi.

El capitán de la selección argentina volvió al campo de juego para hablar con los agentes de seguridad y expresarle sus molestias. “ Hace tres días estamos acá. Estaban esperando que empiece el partido para entrar y frenarlo. ¿Para qué nos hacen jugar? ”, expresó Messi.

Conmebol suspende el partido

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Conmebol anunció que el encuentro entre Brasil vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 fue suspendido. “Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido”.

“El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes.

“Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución”, se puede leer.

