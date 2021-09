Alemania vs. Armenia juegan HOY 5 de septiembre por la quinta jornada del grupo J en las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se realizará en el Mercedes-Benz Arena (Stuttgart) y está pactado para la 1.45 p. m. (hora peruana). El cotejo se podrá VER EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports, pero también habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes.

La selección germana tendrá la opción de posicionarse primero en su grupo, pues Armenia es quien lo lidera con 10 puntos (uno por encima de los alemanes). Alemania ganó 2-0 a Liechtenstein hace tres días, por su parte, la selección armenia viene de un empate 0-0 contra Macedonia del Norte (país que le ganó a Alemania).

Alemania vs. Armenia: ficha del partido

Partido Alemania vs. Armenia ¿Cuándo juegan? HOY 5 de septiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Mercedes-Benz Arena ¿En qué canal? DirecTV Sports

Alemania vs. Armenia: posibles alineaciones

Alemania: Neuer; Raum, Rudiger, Sule, Baku; Goretzka, Kimmich, Sané, Reus, Gnabry; Werner.

DT: Hans-Dieter Flick

Armenia: Yurchenko; Hovhannisyan, Calisir, Voskanyan, Hambardzumyan; Udo, Grigoryan, Bichakhchyan; Mjitaryán, Adamyan, Vardanyan.

DT: Joaquín Caparrós

¿A qué hora juegan Alemania vs. Armenia?

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Panamá: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Estados Unidos: 11.45 a.m. PT / 2:45 p. m ET

¿Dónde VER Alemania vs. Armenia EN VIVO?

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Ecuador: DirectTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

México: SKY México

Estados Unidos: ESPN+.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Alemania vs. Armenia ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Alemania vs. Armenia por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo seguir el Alemania vs. Armenia ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Alemania vs. Armenia EN VIVO por las Eliminatorias europeas Qatar 2022, puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports GO. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.