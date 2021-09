Paraguay vs. Colombia EN VIVO se enfrentan este domingo 5 de septiembre en cotejo reprogramado por la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco y la transmisión en territorio paraguayo estará a cargo de Tigo Sports. Puedes ver la guía de horarios del partido, así como seguir la cobertura ONLINE con el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles a través de La República Deportes.

Paraguay vs. Colombia: ficha del partido

Partido Paraguay vs. Colombia ¿Cuándo juegan? Domingo 5 de septiembre ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú y Colombia), 6.00 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Colombia?

En territorio peruano y colombiano, el partido Paraguay vs. Colombia empezará a las 5.00 p. m., mientras que en la región paraguaya la hora de inicio será desde las 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 5).

La selección paraguaya buscará hacerse fuerte como local para ganar por primera vez en esta condición por las Eliminatorias Qatar 2022. Al frente, tendrá a un combinado colombiano que ha tenido resultados interesantes como locales en lo que va del proceso clasificatorio.

En la jornada previa, la Albirroja resistió hasta muy cerca del final en Quito contra Ecuador, pero los tardíos goles de Félix Torres y Michael Estrada sentenciaron su derrota. Para dar vuelta a la página, los dirigidos por Eduardo Berizzo tendrán que demostrar jerarquía para no acusar la ausencia de Miguel Almirón, uno de sus elementos más desequilibrantes.

Las sensaciones en el conjunto cafetero son, a pesar del valioso punto obtenido en la altura de La Paz contra Bolivia, que se dejó escapar dos unidades de un duro encuentro en una de las plazas más difíciles de la región. Roger Martínez había puesto en ventaja a los de Reinaldo Rueda, pero Jesús Saucedo igualó sobre el tramo final para decretar el 1-1 definitivo que, pese a todo, le vino bien al combinado tricolor.

Paraguay y Colombia vuelven a medirse después de dos años, cuando se enfrentaron por la Copa América 2019. Por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, cada equipo ganó a domicilio en los dos cruces que sostuvieron.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Colombia?

Para territorio paraguayo, la transmisión del partido Paraguay vs. Colombia estará a cargo de Tigo Sports. Consulta en qué canales ver el duelo desde otros países.

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV 2

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Ecuador: Canal del Futbol

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: Movistar Deportes Peru, Movistar Play

Uruguay: VTV Plus

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+.

¿Cómo ver Paraguay vs. Colombia vía Tigo Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Paraguay vs. Colombia por la señal de Tigo Sports, revisa los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV por cable o satélite en territorio paraguayo:

Satélite

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD).

Cable

Tigo Star: canal 100 (SD) y 710 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (SD) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (SD) y 711 (HD).

¿Dónde ver Paraguay vs. Colombia ONLINE por Tigo Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Paraguay vs. Colombia vía Tigo Sports por internet, ingresa a la página web de este operador de TV, regístrate con tu número de cliente y mira el partido en línea de forma gratuita (solo en territorio paraguayo). En caso de que no puedas acceder por esta vía, mantente informado de las incidencias del compromiso a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo contratar Tigo Sports para ver Paraguay vs. Colombia?

Si quieres ver el partido Paraguay vs. Colombia por la señal de Tigo Sports, pero no eres cliente de Tigo, puedes contratar este servicio ingresando a la página web oficial. Una vez en el sitio, consulta las tarifas de cada plan, escoge el que más te convenga y registra tus datos para ponerte en contacto con la empresa.

¿Cuánto cuesta Tigo Sports para ver Paraguay vs. Colombia?

Si deseas contratar Tigo Sports para ver el partido Paraguay vs. Colombia, ten en cuenta los siguientes planes (las tarifas son mensuales):

Cable familiar: 99.000 guaraníes (promoción hasta el cuarto mes)

Cable Full: 197.000 guaraníes

Cable Full HD: 222.000 guaraníes

Internet (60 mbps) + TV familiar: 199.000 guaraníes (promoción hasta el cuarto mes)

Internet (60 mbps) + TV Full: 194.000 guaraníes

Internet (120 mbps) + TV familiar: 303.000 guaraníes

Internet (300 mbps) + TV Full: 443.000 guaraníes.

¿Cuál es la programación de Tigo Sports?

En Tigo Sports podrás ver, además del partido Paraguay vs. Colombia, todos los duelos de la selección paraguaya por las Eliminatorias Qatar 2022, así como los encuentros de la liga paraguaya y torneos continentales como la Copa Sudamericana 2021.

