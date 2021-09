Selección peruana: ‘Lapa’ alista el regreso

El sinsabor de un empate que mantiene a Perú en los últimos lugares de la tabla y el no poder sumar de a tres en casa, en lo que va de estas eliminatorias (3 derrotas y 1 empate), son razones suficientes para que Ricardo Gareca analice cambios en su equipo para enfrentar mañana a Venezuela.

Penúltima con cinco puntos, a la ‘Bicolor’ solo le sirve ganar ante la ‘Vinotinto’, para ello deberá refrescar su mediocampo con jugadores con más ritmo futbolístico y con una delantera que no falle en el último toque. Aquí algunos de los cambios que podría hacer el ‘Tigre’.

Los elegidos

La defensa es la que más cambios sufrió en los últimos meses. Haber recibido 15 goles en esta eliminatoria, siendo el país más goleado junto a Bolivia, ha sido la causa principal para que el ‘Tigre’ busque los centrales idóneos con el objetivo de cortar esta mala racha. Y, finalmente, parece haberlos encontrado, pues Alexander Callens y Anderson Santamaría fueron los elegidos ante Uruguay, tras demostrar cosas importantes en la Copa América, y parece que aún cuentan con luz verde del comando técnico. Christian Ramos y Luis Abram esperan su oportunidad.

¿'Orejas’ a la banca?

Nadie duda de la experiencia y jerarquía de Edison Flores; sin embargo, quedó claro que ‘Orejas’ no está en su mejor momento. Falto de fútbol y errado en los pases, podría quedar fuera del once titular dejándole su lugar a Sergio Peña, quien al ingresar en el segundo tiempo ante los ‘charrúas’ le dio más fútbol al mediocampo nacional.

Gabriel Costa, quien se sumó a la selección gracias a su buen momento en Colo Colo, también espera una oportunidad. Si bien registra apenas cinco partidos con la selección peruana, todos amistosos: dos ante Ecuador y Uruguay y uno frente a Brasil, también es una pieza de recambio importante para el ‘Tigre’.

La gran duda

La presencia de Gianluca Lapadula ante la ‘Vinotinto’ está más que asegurada. No obstante, esta podría darse en dos situaciones distintas.

El jugador del Benevento de Italia reemplazará a Paolo Guerrero, ya lo hizo en la Copa América, o finalmente Gareca apostará por jugar con dos delanteros. Con características distintas, no es descabellado pensar que jueguen juntos, pero esto obligaría a realizar más de un cambio al DT. Peña quedaría fuera del once y el jugador del Benevento jugaría retrasado, fuera del área, algo que ha demostrado hacer muy bien. Hoy la selección vuelve a entrenar y se tendrá un bosquejo del once que saldrá por los tres puntos.

Tapia: “Estoy bien, llego para el domingo”

Renato Tapia y Sergio Peña terminaron golpeados tras el empate con Uruguay. Ambos jugadores fueron sometidos a una resonancia magnética, pues el primero padece un dolor en la rodilla izquierda y el segundo está sentido del gemelo de la pierna derecha. Sin embargo, todo hace indicar que fue solo un susto. “Estoy bien. Llego para el domingo”, dijo Tapia, quien también envió un mensaje a través de sus redes sociales. “La lucha continúa”, publicó junto a la foto de la chalaca que anotó ante los ‘charrúas’ y que fue destacada por Conmebol.

