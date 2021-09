Hay regresos que, por más que emocionen a más de uno, no pueden darse. O no por el momento. ¿A cuál me refiero? Al de Edinson Flores. Nadie pone en discusión que el ‘Orejas’ haya sido una pieza fundamental en la selección peruana para llegar a una final de Copa América y clasificar a un Mundial tras varios años de sequías. Sin embargo, se evidenció su falta de ritmo ante Uruguay, por lo que lo más sano sería que ante Venezuela, arranque otro jugador, como por ejemplo Sergio Peña.

Fue una total sorpresa ver al volante del DC United en el once titular ante los charrúas por las Eliminatorias Qatar 2022. La última aparición del ‘Orejitas’ con la blanquirroja en el pecho fue ante Argentina, en noviembre del año pasado, también por el proceso clasificatorio. En ese entonces, no se mostró como el jugador encarador y goleador que nos tenía acostumbrados a ver, sino que fue una versión un poco más apática, como ante Uruguay, nuevamente.

“ Edison Flores es habitual convocado por nosotros, ya está volviendo a jugar. Es importante la vuelta de él para lo que pretendemos ”, dijo en su momento Ricardo Gareca sobre el regreso de Edison Flores a la selección tras casi nueve meses de ausencia por lesiones y decisiones técnicas. Quizás el ‘Tigre’ confíe bastante en sus jugadores —y no es para menos, puesto que con ellos consiguió grandes objetivos—, pero la realidad indicaba que debía estar en la banca de suplentes.

Ante los orientales, Flores no solo mostró su versión apática y carente de fútbol, sino que no logró conectarse con sus compañeros ni mucho menos llevar peligro al arco de Muslera. Jugó 72 minutos, pero por ratos parecía que desaparecía y se volvía intermitente. Perú empataba, sí, pero no se acercaba a la victoria. Hasta que ingresó Sergio Peña.

El jugador del Malmö, que se convirtió en una pieza importante para la Blanquirroja durante la Copa América, le dio otro aire al equipo dirigido por Ricardo Gareca. Se adueñó del balón, encaró, asistió a sus compañeros y hasta pisó el área. Se convirtió en lo que necesitaba el país para hacer daño. Es por ello que salta la pregunta, ¿por qué arrancó en el banco de suplentes?

“ Peña no puede ser suplente. Lo mejor de Perú ofensivamente ocurrió a partir del ingreso de Peña (ofensivamente), encontró un pase limpio, se asoció con Cueva y vi a un equipo muy cerca del área de Muslera ”, expresó tras el empate el comunicador Pedro Eloy García, quien también se mostró contrariado por la suplencia de Sergio.

Con esta nota no tratamos de desmerecer lo hecho por un jugador ni mucho menos pedir que lo convoquen, sino todo lo contrario, ser un poco más consecuentes con los presentes futbolísticos. Mientras uno recién se sumaba a la selección después de un largo tiempo, tenías a otro que disputó seis de siete cotejos en la Copa América, con rendimientos más que destacados.

Edison Flores tiene 27 años y Sergio Peña 28. Ambos todavía tienen un futuro con la Bicolor, pero ahora, está claro que uno debería arrancar ante Venezuela y el otro, esperar su turno. Es por ello que hoy, cuando la selección necesita puntos urgentes para seguir soñando con Qatar 2022, “no Flores y sí Peña, por ahora”.

¿Cuándo juega Perú vs. Venezuela?

Luego de empatar a uno ante Uruguay y llegar a cinco unidades, el elenco de Ricardo Gareca deberá afrontar un difícil encuentro por las Eliminatorias Qatar 2022. Este domingo 5 de setiembre se llevará a cabo el Perú vs. Venezuela desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.

La transmisión estará a cargo de Latina Deportes en señal abierta y Movistar Deportes en cable, pero también podrás sintonizar el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

