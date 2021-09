Renato Tapia fue una de las figuras de la selección peruana en el empate que obtuvo Perú frente a Uruguay el últimos jueves 2 de septiembre.

El volante fue autor del gol que sirvió para el empate ante la Celeste, resultado que para muchos fue un trago amargo. Y si alguien no quedó conforme con este resultado fue Roberto Palacios, exjugador de Sporting Cristal y figura de la Bicolor.

El popular ‘Chorri’ dijo que la paridad ante Uruguay fue como una derrota y que el equipo peruano debe mejorar en ataque. Incluso tuvo críticas para algunos jugadores. Tras sus declaraciones, Renato Tapia utilizó sus redes sociales para responderle.

La respuesta de Renato Tapia hacia las palabras de Roberto Palacios. Foto: captura Instagram

“Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuese el enemigo” , dijo el ‘Capitán del Futuro’ en su cuenta de Twitter, mostrando así una clara incomodidad por todas las respuestas que tuvo Roberto Palacios en conversación con Radio Ovación.

Cabe señalar que, además de Renato Tapia, Christian Ramos y Pedro Gallese también se expresaron sobre lo que dijo el ‘Chorri’.

Pedro Gallese y Christian Ramos también se expresaron en sus redes sociales. Foto: captura Twitter

¿Qué dijo el ‘Chorri’ Palacios tras el empate entre Perú y Uruguay?

Roberto Palacios brindó una entrevista para Radio Ovación este sábado 4 de septiembre. El exjugador de la selección peruana fue tajante con su respuesta y dijo que el empate ante Uruguay fue como una derrota.

“No se ha conseguido el resultado que se esperaba, un empate en casa es como una derrota porque en casa se tiene que ganar”, expresó el ‘Chorri’.

Asimismo, Palacios mandó mensajes para algunos jugadores de la Blanquirroja. Se refirió directamente a Paolo Guerrero, Edison Flores, Christian Cueva, Luis Advíncula y Aldo Corzo.

“Paolo viene de una lesión, no viene jugando mucho y eso nos ha pasado factura; Flores no estuvo, no se le vio para nada; de Cueva esperábamos más en ese partido”, señaló el exfutbolista de Sporting Cristal.

“Advíncula no estuvo al nivel. Se dedicó más a renegar, pero por un partido no vamos a decir que es el peor. No hay ahorita quién lo pueda sustituir. Corzo no te puede sacar un centro bueno, en todas las jugadas las tira para atrás”, agregó.

