¡Se viene un partidazo! VER Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras por la gran final de la Liga Femenina 2021 este sábado 4 de setiembre. El compromiso entre las blanquiazules y las cremas está pactado para llevarse a cabo desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Movistar Deportes, canal exclusivo de la señal de Movistar.

Pero no te preocupes, si no tienes la manera de seguir el clásico del fútbol femenino a través de ese canal, deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información y el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Universitario ONLINE GRATIS vía STREAMING ONLINE.

Alianza Lima vs. Universitario: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Universitario ¿Cuándo juegan? Sábado 4 de setiembre ¿Dónde? UNMSM ¿A qué hora? 4.00 p. m. ¿En qué canal? Movistar Deportes

Alianza Lima vs. Universitario: previa del partido

Duelo de invictas. Las blanquiazules y cremas llegaron a este cotejo tras superar a la Universidad César Vallejo y Sporting Cristal, respectivamente, en las semifinales; pero previo a ello, habían quedado en los dos primeros puestos del torno regular de la Liga Femenina 2021.

Las íntimas sufrieron más de la cuenta para eliminar a las poetas, pues igualaron a uno en el tiempo regular y recién pudieron festejar en la tanda de penales. Las merengues, por su parte, no tuvieron problemas para eliminar a las celestes. En el torneo regular, tanto Alianza Lima como Universitario se vieron las caras y empataron a cero.

A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

En qué canal ver Alianza Lima vs. Universitario

Alianza Lima vs. Universitario estará a cargo de Movistar Deportes, canal exclusivo de la señal de Movistar (3 y 703) y Movistar Play VÍA STREAMING ONLINE.

Satélite

Movistar TV: 103 (SD) y 803 (HD)

Cable

Movistar TV: 3 (SD) y 703 (HD).

