Kevin Ortega sobre guiño en el ojo a Diego Penny: “Cometí un error al responderle”

Un episodio bochornoso se vivió el último viernes en el estadio Monumental durante el partido Sporting Cristal vs. San Martín, cotejo pendiente de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. El árbitro del compromiso, Kevin Ortega, le guiñó el ojo al portero Diego Penny luego de expulsarlo, hecho por el cual se quejó el guardameta, además de acusarlo de proferir insultos en su contra. Horas más tarde, el réferi reconoció su error por el polémico gesto, pero negó haber agredido verbalmente al arquero.

“Yo también cometí un error. Penny me dice: ‘Te crees ‘guapo’' y yo le guiño el ojo y le digo: ‘Soy guapo’. Cometí el error de responderle siendo autoridad, me equivoqué”, manifestó Ortega en declaraciones a Movistar Deportes, para luego defenderse de las acusaciones.

“Todo lo que ha dicho el señor Diego Penny lo desmiento. (Él) usó palabras para calificarme de una manera no adecuada, me dijo ‘ratero’ y eso no voy a permitirlo. Esos calificativos de ‘ratero, ladrón’ mancillan mi honra como persona”, añadió el colegiado.

Penny sobre Ortega: “No puede seguir arbitrando”

Las declaraciones de Ortega surgieron como respuesta al testimonio que brindó Diego Penny para la televisora encargada de transmitir el encuentro. En dicho diálogo, el golero del cuadro santo se mostró indignado por la actitud que, aseguró, tuvo el árbitro a lo largo del duelo.

“Soy responsable de la expulsión, pero estas cosas no pueden seguir pasando porque la Liga es un producto visible y vendible. Réferis como Kevin Ortega no pueden seguir arbitrando, ya que le falta el respeto a los jugadores, les menta la madre. Gracias a Dios hay imagen, una donde por ejemplo me guiña el ojo, todo soberbio y me menta la madre antes de expulsarme”, señaló muy molesto el jugador de 37 años para Gol Perú.

Este fue el gesto de Kevin Ortega hacia Diego Penny

