Francia vs. Ucrania EN VIVO se miden por la quinta fecha del Grupo D en las Eliminatorias Qatar 2022 de la UEFA. La transmisión del compromiso, que se disputará en el Estadio Olímpico de Kiev, la podrás seguir por la señal de DirecTV Sports. Consulta la hora de inicio y sigue la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy desde La República Deportes, donde tendrás acceso a las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

Francia vs. Ucrania: ficha del partido

Partido Francia vs. Ucrania ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 4 de septiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Kiev ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juega Francia vs. Ucrania?

En territorio peruano, el partido Francia vs. Ucrania se jugará desde la 1.45 p. m. Consulta la guía de horarios para seguirlo en otros países de la región.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

La selección francesa buscará afianzar su posición como líder en el Grupo D de las eliminatorias europeas cuando visite a su escolta Ucrania, que intentará reducir distancias para pelear por ese ansiado cupo directo al Mundial Qatar 2022.

La escuadra dirigida por Didier Deschamps desaprovechó en la jornada previa la posibilidad de estirar a seis los puntos de ventaja sobre el segundo puesto luego de conceder un sorpresivo empate 1-1 en casa frente a Bosnia. Sin Kylian Mbappé, liberado por molestias físicas, los bleus apostarían por un ataque con Karim Benzema como principal referente.

Los eslavos, por su parte, encadenaron contra Kazajistán en la última fecha su cuarto empate consecutivo en el presente proceso clasificatorio. El equipo dirigido por Oleksandr Petrakov ganaba de visita 2-1 con un gol de Danylo Sikan a los 90+3′, pero el local le arruinó la fiesta con el 2-2 definitivo tres minutos más tarde.

Francia y Ucrania ya se han visto las caras este año por la jornada inicial de las eliminatorias, con resultado de igualdad a un gol. La única vez que franceses y ucranianos se midieron por eliminatorias europeas en Kiev fue en el 2013, con saldo de victoria para los dueños de casa por 2-0.

¿En qué canal ver Francia vs. Ucrania?

La transmisión del Francia vs. Ucrania para Perú y otros países de Sudamérica irá por la señal de DirecTV Sports.

Argentina: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Estádio TNT Sports, TNT Go, TNT Brasil, GUIGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Venezuela: directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App

Estados Unidos: TUDN.com, Univision NOW, ESPN+, TUDNxtra, UniMás, TUDN App

España: Cuatro.

¿Cómo ver Francia vs. Ucrania ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro Francia vs. Ucrania por internet, puedes ingresar a la página web directvsports.com y registrarte con tu número de cliente o sintonizar la transmisión en línea de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV con la programación regular de este operador de TV paga. También tienes la opción de seguir las incidencias del cotejo a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Francia vs. Ucrania?

El escenario para el choque Francia vs. Ucrania será el Estadio Olímpico de Kiev, recinto ubicado en la capital ucraniana y sede para los juegos como local de la selección de dicho país.

Últimos partidos de Francia vs. Ucrania

Francia 1-1 Ucrania | 24.03.21

Francia 7-1 Ucrania | 07.10.20

Francia 3-0 Ucrania | 19.11.13

Ucrania 2-0 Francia | 15.11.13

Ucrania 0-2 Francia | 15.06.12.

Alineaciones probables de Francia vs. Ucrania

Francia: Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Rabiot, Pogba; Coman, Griezmann, Martial; Benzema.

DT: Didier Deschamps.

Ucrania: Pyatov; Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Sobol; Malinovskyi, Yarmolenko; Yaremchuk.

DT: Oleksandr Petrakov.

