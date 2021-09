El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, se pronunció en una conferencia de prensa sobre el difícil partido que afrontará de visitante la Albiceleste ante la Canarinha este domingo 5 de septiembre en el Estadio Arena de Corinthians, Sao Paulo, en la programación de la fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022.

En la previa, Scaloni analizó al equipo de Brasil y no dudó en decir: “ Brasil es el más ganador de todos los tiempos. Juegue quien juegue es un rival importante. Ellos vienen de una racha positiva increíble y demostraron que están a la altura. El máximo respeto. Sabemos que son locales y que jugamos contra un equipo que ganó los siete partidos. Tomamos todos los partidos de la misma manera, con la máxima exigencia. Dejar una buena imagen”.

El titular del comando técnico sabe de la presión que existe para este clásico sudamericano, puesto que la mayoría de hinchas en Argentina quieren ratificar una victoria en Brasil, como sucedió el pasado 11 de julio por la Copa América 2021 en el mítico estadio de Maracaná.

“No me gusta hablar de mochila. Ganamos la copa y tuvimos que ir a Venezuela a ganar y ser protagonistas. Hay que seguir. Esto no acaba. No es que ganamos y ya está. No nos relajamos. Estos chicos están acostumbrados a competir en enorme exigencia. No les cambió ganar la copa. Es una enorme satisfacción.

Asimismo, Lionel Scaloni adelantó la idea de fútbol que promoverá Argentina contra Brasil. De esta manera, dejó en claro que los jugadores argentinos saben como defenderse del poder ofensivo del Scratch.

“Nosotros estamos preparados para distintas circunstancias. En algunos momentos del partido Argentina es dominada y sabemos qué puede pasar. Ahí tenemos que saber cómo defendernos. También tenemos en claro qué hacer cuando tenemos la pelota. Hay rivales de enorme calidad y poder ofensivo que te pueden complicar. Si no estás preparado para eso, vas a sufrir”.

